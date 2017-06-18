Yıldırım: İstanbul havacılıkta dünyanın merkezi oluyor

Başbakan Binali Yıldırım, 3. havalimanı merkez şantiyesinde, işçilerle iftarda bir araya geldi.

Yemeğin ardından konuşan Yıldırım, Türkiye terörle amansız mücadele ederken, 25 bin vatan evladının da havaalanını en kısa zamanda yetiştirmek için gece gündüz, yağmur çamur, yaz kış demeden çalıştığını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, inşaat alanına kara yoluyla geldiğini aktararak, "Tuzla'dan girdik, üç gidiş, üç geliş otoyol, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, bir dünya harikası projesiyle özellikleriyle havalimanı. Şimdi buradan hızlı tren Ankara'ya kadar gidecek. Metro İstanbul'un göbeğine kadar gidecek. Buradan Edirne'ye, Edirne'den de Avrupa'ya. Diğer yandan Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu da bağlanınca Çin'den Londra'ya kadar kesintisiz tarihi İpek Yolu'nu hayata geçirmiş oluyoruz. Bütün bunlar neyi gösteriyor? Bütün bunlar Türkiye'nin medeniyet yürüyüşünü gösteriyor. Niye Türkiye ile uğraşıyorlar? Bunun arkasındaki sebebi düşünmenizi istiyorum. İstiyorlar ki Türkiye başa güreşmesin, Türkiye kendi geleceğini, büyük projeleri gerçekleştirmesin." diye konuştu.

Gezi olaylarında 3. havalimanının yapılmaması için İstanbul'un birbirine katıldığını ifade eden Yıldırım, "Türkiye'nin her tarafında kargaşa çıkarmadılar mı? Ne dediler o zaman? 'Havalimanını yapmayın, köprüyü, yolları, tünelleri yapmayın.' Bu ne demektir? Vatandaşımıza iş olmasın, aş olmasın, memleketimiz ileri gitmesin. Sürekli sorunlarla uğraşsın dursun. Türkiye buna layık mı? Elbette layık değil. Kim ne derse desin 80 milyon vatandaşımızın hedefini, vizyonunu, gelecek umutlarını, hayallerini gerçeğe döndürmek bizim için en önemli görevdir. bugün bu görevi yapmak için buradayız. Yağmur altında güzel bir iftar yaptık, bu da Türk işçisinin emeği, kararlılığı ve ülkesine olan sevgisinin en güzel ifadesidir." değerlendirmesinde bulundu.

'İstanbul, havacılıkta dünyanın merkezi oluyor'

İnşaatı süren 3. havalimanının ilk etapta 90 milyon, daha sonra da 200 milyon yolcu kapasitesine sahip olacağını dile getiren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ne demektir? Dünyanın doğusundan da batısından da kuzeyinden de güneyinden de gelenler burada buluşacak. Burası bir buluşma, bir vedalaşma merkezi haline gelecek. İstanbul, havacılıkta dünyanın merkezi oluyor. Bakın son 15 yılda havayolu, halkın yolu haline geldi. Allah'a şükür, Türkiye ortalama büyümesi yüzde 6 civarında olduğu halde her yıl havacılık Türkiye'de 2002'den beri yüzde 15 büyüdü. Üç kat... Onun için iç ve dış hatlarda toplam 33 milyon yolcu taşınırken bugün bu sayı 200 milyona yaklaştı. Dolayısıyla havacılığa baktığımız zaman, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görüyoruz. Türkiye'nin dünya havacılık sektöründen aldığı pay, yüzde yarımın altındaydı. Şimdi bu oran yüzde 2'ye yaklaşmış durumda. Bu da gösteriyor ki Türkiye dünya havacılığının merkezi olmayı hak ediyor. Bu bir vizyon işidir, vizyon. Geleceği göreceksin ona göre de proje yapacaksın. Biz gördük bu gerçeği."

Bu kararları alırken kendilerine acımasızca saldırılar olduğunu dile getiren Yıldırım, "Ne dediler? 'Efendim Türkiye niye dünyanın en büyük havalimanını yapıyor?', 'Başka işimiz yok mu?', 'Bu kadar büyük projelere ne gerek var?'... Bizim elden aşağı neyimiz var kardeşim? Biz imparatorluk geleneğinden geliyoruz. Çok değil, daha 100 sene önce dünyanın bir numaralı ülkesiydik, bir numaralı milletiydik. Onun için ülkemize, milletimize güvenimizi asla kaybetmeyeceğiz. Geçmişimiz bizim şanımızdır, şerefimizdir. Geçmişten aldığımız tecrübeyi geleceğe taşıyacak, gençlerimize daha güzel bir ülke emanet edeceğiz. Onların dağa çıkıp terörde, genç yaşta yok olmaları değil, bu ülkenin kalkınması için dünyanın parmakla sayılı ülkeleri arasına girmesi için bu eserleri yapıyoruz. Türkiye'nin itibarına 15 yıl içinde itibar kattık. Bugün bölgede ve dünyada sözü dinlenen, kararları dikkate alınan bir Türkiye var. Bu hepimizin gururu. Bu gurura birlikte sahip çıkmamız lazım." ifadelerini kullandı.

'Yollara düşenler, Türkiye'de yaşanan gerçeği de görsünler'

Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimine de değinerek, şunları kaydetti:

"Milletçe bir olduk, beraber olduk, meydanlara indik darbecilere darbeyi vurduk. Şimdi hesabını veriyorlar. Verecekler. Bundan da rahatsız olanlar var, varsın olsun. Bu ülkenin bayrağını indirmeye çalışanlar, bu ülkenin ezanlarını, selalarını dindirmeye çalışanlara asla geçit vermedik, vermeyeceğiz. Onun için değerli kardeşlerim, 2017... Dünyada kriz var, Türkiye 2017'nin ilk dört ayında yüzde 5 büyümeyi gerçekleştirdi. Bizden daha fazla büyümesi olan iki ülke var, Çin ve Hindistan. Dünyada üçüncü sırada geliyoruz. Türkiye'yi sağa sola, başka ülkelere şikayet etmek için yollara düşenler, Türkiye'de yaşanan gerçeği de görsünler. Dünya alkışlıyor, 'Türkiye yüzde 5 büyüyor' diyor, 'Türkiye'nin ihracatı artıyor' diyor. 'Türkiye dünyanın en büyük havalimanını yapıyor, en uzun tünellerini yapıyor, en geniş köprülerini yapıyor' diye. Kıskananlar bir yanda, bir yanda da Türkiye'yi başkalarına şikayet eden siyasetçiler var. Ben takdiri milletime bırakıyorum."

Milletin her şeyin farkında olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Yarınımız bugünden daha güzel olacak." dedi.

'Türkiye'nin önü açıktır, geleceği aydınlıktır'

"Türkiye sizinle gurur duyuyor." tezahüratına, "Biz sizlerle gurur duyuyoruz." diyerek karşılık veren Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sizin akıl terinizle, alın terinizle gerçekleştirilen bu muazzam eser, gelecek kuşaklar için bir gurur kaynağı olacak. Günler geçecek, yıllar geçecek buradan geçerken diyeceksiniz ki 'Bu havalimanını yaparken ben de vardım. Ben de çalıştım'. Bu gururu çocuklarınıza anlatacaksınız, torunlarınıza anlatacaksınız. Bundan daha büyük gurur olmaz, bundan daha güzel bir iş olmaz. Hepinizden Allah razı olsun. Yüklenici firmaya, müteahhitlerimize, İGA Grubu'na teşekkür ediyoruz. Değerli kardeşlerim, ayrıca Ulaştırma Bakanımız ve bütün ekibine de Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğüne, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yaklaşan Kadir Gecenizi şimdiden tebrik ediyorum. Yaklaşan Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Bayramı ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlık, sıhhat içinde geçirmenizi Mevlam'dan niyaz ediyorum. İnşallah ülkemiz ve bölgemiz bu sorunlardan da kurtulacak, ülkemizin başını ağrıtan bu terör belası da kararlı duruşumuz, etkin mücadelemizle sonlanacak. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Türkiye'nin önü açıktır, geleceği aydınlıktır. Buna adım kadar inanıyorum. Bu duygularla hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sağolun var olun kardeşlerim." .