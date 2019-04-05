SON DAKİKA
ERDOĞAN'DAN YEREL SEÇİMLER İÇİN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
İşte Türkiye'de 2019'un en çok satan otomobilleri
İşte Türkiye'de 2019'un en çok satan otomobilleri
AK Parti, MHP'nin kazandığı bir ilde daha seçimlere itiraz etti
AK Parti, MHP'nin kazandığı bir ilde daha seçimlere itiraz etti
YSK'dan İstanbul'un 4 ilçesi için karar çıktı
YSK'dan İstanbul'un 4 ilçesi için karar çıktı
CHP'li Öztrak'tan açıklama: ''İtirazlar iyi niyetli değildir''
CHP'li Öztrak'tan açıklama: ''İtirazlar iyi niyetli değildir''
Ehliyeti olan ya da ehliyet alacak herkesi ilgilendiren düzenleme
Ehliyeti olan ya da ehliyet alacak herkesi ilgilendiren düzenleme
Önce İstanbul şimdi de Ankara! AK Parti Ankara için de harekete geçiyor
Önce İstanbul şimdi de Ankara! AK Parti Ankara için de harekete geçiyor
AK Parti'den yeni açıklama: ''11 bin oy lehimize döndü''
AK Parti'den yeni açıklama: ''11 bin oy lehimize döndü''
YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama
YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 05 Nisan 2019 14:06

YSK'dan İstanbul'un 4 ilçesi için karar çıktı

YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin İstanbul'da Maltepe, Beyoğlu, Sancaktepe ve Çekmeköy'deki itirazları karara bağladı.

YSK'dan İstanbul'un 4 ilçesi için karar çıktı
A+ A-

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul İl Seçim Kurulu kararlarına yapılan itirazları görüşmek için dün gece toplandı.

AK Parti'nin itirazı üzerine, Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulunca tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının tümünün sayılmasına karar veren YSK, AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel'in bir başka başvurusu üzerine Maltepe 1. İlçe Seçim Kurulunca da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının tümünün sayılmasını kararlaştırdı. YSK, ayrıca MHP Maltepe İlçe Başkanı Mesut Kamburoğlu'nun yaptığı iki ayrı başvuruda, Maltepe 1 ve 2. İlçe Seçim Kurulunca Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin oy pusulalarının sayımına karar verdi.

Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu, geçersiz oyların yeniden sayım talebini reddetmiş, İstanbul İl Seçim Kurulu, 4 Nisan'da Beyoğlu İlçe Seçim Kurulunun bu kararını kaldırmıştı. CHP, İl Seçim Kurulu kararının durdurulması talebiyle YSK'ye başvurdu. YSK, Beyoğlu 1. ve 2. İlçe Seçim Kurulunca tüm oyların sayımına fiilen başlanmış olması nedeniyle itirazı reddetti. Böylece Beyoğlu'ndaki geçersiz oylara ilişkin sayım işlemleri devam edecek.

Sancaktepe seçim sonuçlarına yapılan itiraz üzerine Sancaktepe 1. İlçe Seçim Kurulu, sadece ilçe belediye başkanlığı seçimine ait oy pusulalarını yeniden saymıştı. AK Parti, Sancaktepe'deki Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi üyeliğine ait oy pusulalarının da sayılması talebiyle YSK'ye başvurdu. Kurul, Sancaktepe 1. İlçe Seçim Kurulunun uygulamasında kanunsuzluk bulunmadığından talebi reddetti.

Çekmeköy'de ise AK Parti'nin itirazı üzerine, geçerli ve geçersiz tüm oyların sayımına başlanmıştı. Ancak İlçe Seçim kurullarının itiraz üzerine karar vermesi için yasa gereği verilen süre dolmak üzere olduğundan yapılacak işlem hakkında Çekmeköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı YSK'ye görüş sordu. YSK, sayım döküm işlemlerinin aralıksız ve açık olarak gerçekleştirilmesine, sayım döküm işlemlerinin en kısa sürede tamamlanması için ilçe seçim kurulunca yeterli personelin görevlendirilmesine ve sayım döküm işlemlerinde adayların, siyasi parti temsilcilerinin ve müşahitlerin hazır bulunabileceğine karar verdi.

seçim , itiraz , karar , ilçe , ysk , istanbul
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM