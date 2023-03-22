YSK'ya ''Erdoğan'ın diploması yok'' başvurusu!

Halkın Kurtuluş Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu’na "ortada gerçek bir diploma yok” diyerek itiraz başvurusu yaptı.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Cumhur İttifakı’nca Cumhurbaşkanlığına aday gösterilen Tayyip Erdoğan’ın adaylığının iptali için bugün Yüksek Seçim Kurulu’na başvurdu. HKP Genel Sekreter Yardımcısı Avukat Sait Kıran başvurudan sonra YSK önünde açıklama yaptı.

Kıran başvuru sonrası yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylık başvurusunun reddedilmesi gerektiğini savunarak, "Cumhur İttifakı’nın adayı olarak başvurusunu yapan Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığının reddedilmesini talep ettik. Çünkü, ortada gerçek bir diploma yok." dedi.

Kıran ayrıca Erdoğan'ın üniversite diploması olmadığına dair 2 tanık olduğunu da belirterek, "Biri AKP kurucularından ve şu anda da ‘AKP’nin parti programını ben yazdım’ diyen, ekonomi profesörü Abdullatif Şener. Bir dönem, AKP’nin Başbakan Yardımcılığını, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığını yapmıştı. Şener diyor ki "Sayın Erdoğan’ın öğrenci belgesi var, fakat bu öğrenci belgesi, dönem öğrencilerinin öğrenci belgesinin formatına benzemiyor. Farklı bir format. Sayın Erdoğan’ın çıkış belgesi var. Ama çıkış belgesi de dönem öğrencilerinin çıkış belgesine benzemiyor. Farklı bir formatta. Diploması var. Ama diploması, dönem öğrencilerine verilen diploma formatında değil. Dolayısıyla bir problem var. Bu problem ne olabilir diye bazıları ile görüş alışverişinde bulundum. Biri dedi ki; ‘eskiden ‘muhbir öğrenciler’ vardı. Bunlar ellerindeki belgeleri resmi olarak kullanmasın diye, formatını farklı yaparlardı. Bu nedenle, bu gerçekten puanı ile mezun olmuş, derslerini vererek mezun olmuş bir öğrenci görüntüsü vermiyor" ifadelerini kullandı.

Kıran ikinci tanık olarak da şu anda Gelecek Partisi’nin hem kurucusu, hem de Eğitim Politikaları İzleme Kurulu Başkanı olan eski YÖK Başkanı Prof. Yusuf Ziya Özcan’ı gösterdi. Kıran açıklamasında, Özcan'ın 11 Mart 2023 tarihinde Twitter'dan yaptığı "RTE, Cumhurbaşkanlığı seçimine katılamaz. Bir, anayasaya aykırı. İki, üniversite diploması yok. Yine de kendisine özgü, garip yollarla katılmaya çalışırsa tarihin en büyük seçim skandalının müsebbibi olacaktır" paylaşımını kanıt olarak gösterdi.