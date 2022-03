Zafer Partisi lideri Özdağ'dan Deva lideri Babacan'a Suriyeli yanıtı

"Suriyelerin geri dönmesine uluslararası hukuk izin vermez" diyen DEVA Partisi lideri Babacan'a, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan "Gel sana anlatayım hepsinin nasıl gideceğini" yanıtı geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Uluslararası İyilik Ödülleri" töreninde mültecilerle ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza atarak "Bu güzel ülkemizde ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler 'seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndereceğiz' diyorlar. Biz göndermeyeceğiz. Çünkü biz ensarın ne olduğunu, muhacirin ne olduğunu peygamberi bir metot olarak çok iyi biliriz." demişti.

Erdoğan'ın bu "göndermeyeceğiz" çıkışı sonrasında başlayan polemik tüm hızıyla sürüyor. Polemikte son olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ karşı karşıya geld.

Özdağ'dan Babacan'a rest: ''Korkuyorsun, korkma gel sana nasıl göndereceğimizi anlatayım''

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Suriyelerin ülkelerine dönmesine uluslararası hukukun izin vermeyeceği iddiasına yanıt verdi.

Ali Babacan'ın Suriyelileri otobüslerle evlerinden zorla çıkarıp gönderemezsiniz iddiasına Ümit Özdağ "Ali Babacan, bu iş öyle olmaz. Ancak bilgin bu kadar olduğu için tek yolun bu olduğunu düşünüyorsun" diye yanıt verdi. Ümit Özdağ "Gel televizyonda konuşalım anlatayım" diyorum, korkup gelmiyorsun. Gel sana anlatayım hepsinin nasıl gideceğini. Ama korkup gelmezsen Babala TV’de anlatmıştım. Oradan izle!" çağrısında bulundu.

Ali Babacan ne dedi ?

Ali Babacan katıldığı bir canlı yayında Suriyeliler ile ilgili konuştu. Ali Babacan "Göçmen karşıtlığı büyüyor. Bir parti çıkıp sadece ve sadece ben geleceğim ve yapacağım ilk iş Suriyeleri göndermek dese baya oy olabilir. Ama yapabilir mi yapamaz uluslararası hukuk buna izin vermez" iddiasında bulundu.

Ali Babacan "Hayal edin şöyle Suriyelilerin çok yaşadığı bir semte 40 tane otobüs yollayın. Kameralar da olsun, 1500 kişiyi kadın, çoluk, çocuk evlerinden zorla çıkarın, otobüslere doldurun gidin sınır ötesine bırakın. Yapabiliriz diyorsanız yapın ben bunu yaparım diyorsanız konuşun yapamazsanız da hiç konuşmayın. Bazı partiler bunu yaparım diyorlar ama yapamazlar" diye ekledi.

Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da yanıt vermişti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya üzerinden yayınladığı bir video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi.

"Zafer Partisi gelecek, tüm sığınmacılar gidecek" diyen Özdağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türk doktorlar gitsin çünkü 9-25 bin TL alıyorlar. Suriyeliler gelsin ve kalsın. 40 milyar dolar verdik, 40 milyar dolar daha veririz” Zaten 40+50 milyar dolar verdin. Türk vatanı babanın çiftliği mi? Veremezsin. Verdirmeyeceğiz! @ZaferPartisi gelecek, tüm sığınmacılar gidecek!"

ERDOĞAN: "GÖNDERMEYECEĞİZ!"

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yapmış olduğu o konuşma:

"Bu güzel ülkemizde ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler 'seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndereceğiz' diyorlar. Biz göndermeyeceğiz. Çünkü biz ensarın ne olduğunu, muhacirin ne olduğunu peygamberi bir metot olarak çok iyi biliriz. Sevgililer Sevgilisi unutmuyoruz, bir muhacirdi ama ensarla el ele kol kolaydı. Yeri geldi onlar ensar oldular. Muhacirlikten ensara gidiş, ondan sonra da kendilerinin ensar olması. Kalkıp da bu ülkedeki 5 milyon mülteciyi, eğer iktidar olurlarsa tekrar Suriye'ye, Afganistan'a göndereceklermiş. Biz göndermeyeceğiz, ev sahipliğine devam edeceğiz. Bundan tedirgin değiliz. Sevgili milletime sesleniyorum, sıkıntılarınız olabilir, zaman zaman yük de olabilir, unutmayın bunun ecri çok büyüktür. Bu ecri, hiçbir zaman bir kenara koymayın. Biz her zaman düşmüşün yanında olduk. Bunlar nereden geliyor, kendilerini öldürmek isteyen katillerden kaçarak geliyorlar, 'sığınılacak tek yer var' diyorlar, Türkiye. Ve bize geliyorlar. Onun için de biz gönlümüzü açacağız ve şunu da unutmayacağız, Allah'ın yardımı her zaman bize yakın olmuştur ve o yardımla da biz her zaman güçlü olduk. Fetih, Rabbimin lütfuyla gelmiştir ve onunla da hamdolsun Türkiye birçok badireyi atlatmıştır."

ERDOĞAN'IN ESKİ SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce Refah Partisi dönemindeki konuşması da sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "göndermeyeceğiz" çıkışı sonrasında yıllar önce Refah Partisi döneminde yaptığı Bulgaristan göçmenleri konuşması da yeniden gündem oldu.

İşte Erdoğan'ın Refah Partisi döneminde yaptığı o konuşma

“Ne dedi Bulgaristan’a, ‘Gelin.’ Dedi. Ne kadar varsa gelin. İsterse Todor Jivkov da (Bulgaristan Komünist Dönemi Son Devlet Başkanı) gelsin. Gelin, diyorsun ama bak Ahmet, Mehmet asgari ücrete talim. Ülke insanı aç. Kadınını satıyor, kızını satıyor, çalıştırıyor. Sen buna çözüm bulamamışken, gelin, diyorsun. Bunları nereye yerleştireceksin? Kapıkule’de bir anons; ‘Muamelesi biten soydaşlarımız istediği yere gidebilir. 780 bin kilometrekare emrinize amadedir.’ Tabi bu insanlar geldi. Kim geldi? Casus mu, değil mi? Bir de bakıyorsunuz, Ercüment Konukman (Anavatan Partisi Kurucusu) “Gelenlerin arasında 5 bin casus” var diyor. Ey Allah’ım Ya Rabbim! Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu... Bu nasıl bir devlet anlayışı?”