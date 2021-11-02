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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a polis müdahalesi

Zafer Partisi, Ankara Kızılay'daki Güvenpark'ta Suriyelilerin ülkelerine geri dönmesi için imza standı kuracaktı. Ancak Zafer Partililer polisin barikat engeli ile karşılaştı.

Zafer Partisi, geçen günlerde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmesi için imza kampanyası başlattı. Zafer Partisi, imza kampanyası kapsamında bugün Ankara Güvenpark'ta stant açacaklarını duyurdu. Ancak polis barikat kurarak Zafer Partisi'nin imza standı açmasını engelledi.

Polis ayrıca o anları kayıt altına almak isteyen basın mensuplarının görüntü almasını engelledi. Odatv'nin edindiği bilgilere göre, polisin müdahalesi esnasında Reuters muhabiri yere düştü.

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ konuyla ilgili Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Suriyelilerin kendi ülkelerine gönderilmesi amacıyla tüm Türkiye’de başlattığımız imza kampanyası için Güvenpark’ta kuracağımız imza standına polis izin vermedi. Sayın  @suleymansoylu sadece kaldırıma barikat kurabilirsiniz ama Suriyeliler konusunda halkın fikirlerine asla!" ifadelerini kullandı.

Etiketler zafer partisi ümit özdağ prof. dr. ümit özdağ
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