Zafer Partisi’nin imza kampanyası, mahkeme kararına rağmen engellenmeye devam ediyor!

Zafer Partisi’nin Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönderilmesi için düzenlediği imza kampanyası mahkeme kararlarına rağmen İçişleri Bakanlığı tarafından engellenmeye devam ediyor. Zafer Partisi’nin imza kampanyasına İzmir’de 427 TL ceza kesildi.

Sığınmacıların muz yiyerek, Türk halkının ekonomik durumuyla dalga geçmesi üzerine Zafer Partisi Suriyelilerin ülkelerine gönderilmesi için imza kampanyası başlatmıştı. Zafer Başlatılan imza kampanyası, İçişleri Bakanlığı talimatı ve valilikler eliyle yasaklanmış, Zafer Partisi tarafından konu mahkemeye taşınmıştı.

Zafer Partisi’nin Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’ne açtığı davada, mahkeme Zafer Partisi’nin imza kampanyasının yasaklanmasının hukuka aykırı bularak, tüm yasaklamaları kaldırdı. Ancak İçişleri Bakanlığı, Zafer Partisi’ni imza kampanyasını, şimdi de “Kabahatler Kanunu” bahanesiyle engellemeye çalışıyor.

İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından Genel Başkan Ümit Özdağ ile birlikte esnaf ziyareti yaparak, imza topladığı gerekçesiyle Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Av. Ege Tunca’ya Kabahatler Kanunu gerekçe gösterilerek, 427 TL para cezası kesildi.

Konuya ilişkin bir açıklama yayınlayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Bu cezayı ödemeyeceğiz. Bu utanç verici cezayı ve yazanları da not ediyoruz. 8 Milyon sığınmacı ve kaçak yüzünden gençlerimiz öldürülecek, kızlarımız taciz edilecek ama Zafer Partisi olarak imza toplayamayacağız. Canınız cehenneme! 10 milyon imzayı toplayacağız ve son imzayı da İçişleri Bakanlığı’nın önünde alacağız” dedi.