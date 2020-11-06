Zeydan Karalar koronavirüse yakalandı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

''SAĞLIK DURUMU İYİ''

Barut paylaşımında, "Başkanımızın corona virüs testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Sağlık durumu iyi olan başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.