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  3. 01 Ocak 2019 23:01

Poşetlere doldurarak eve götürdüler

Adıyaman'da 8 yıldır kar görmeyen bir köye iş makinesiyle kar taşındı.

Poşetlere doldurarak eve götürdüler
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Adıyaman'da 8 yıldır kar yağmadığı belirtilen bir köye, Nemrut Dağı eteğinden iş makinesiyle kar taşındı.

Kahta ilçesine bağlı Narince köyüne yaklaşık 8 yıldır kar yağmayınca  vatandaşlar, Karadut köyünde yaşayan kepçe operatörü Arif Günel'den köye kar  getirmesini istedi.

Köylülerin isteğini geri çevirmeyen Günel, Nemrut Dağı eteğinden  topladığı karı kepçeyle köye taşıdı.

Vatandaşlar köy meydanına gelen kepçedeki karları poşetlere doldurarak  evlerine götürdü.

Köylülerden Mehmet Kurt, gazetecilere, 8 yıldan beri köylerine kar  yağmadığını belirterek, kendilerine kepçeyle kar taşıyan Arif Günel'e teşekkür  etti.

AA

kar , poşet , ev
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