Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan ev alırken, kiralarken DASK gibi bu belgeyi de isteyin uyarısı

Güncelleme:

Prof. Dr. Ahmet Ercan kısaltması DASK olan Zorunlu Deprem Sigortası'nın sadece maddi hasarları karşıladığını belirterek, hayatta kalmak için asıl sorulması gereken belgenin "Yer-Yapı Güvenlik Belgesi" olduğunu açıkladı.

Yüksek Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, DASK'ın can güvenliği için bir garanti olmadığını belirterek, DASK ile sadece maddi kayıpları karşıladığını söyledi ve binaların kimliği niteliğindeki Yer-Yapı Güvenlik Belgesi'nin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Geçtiğimiz günlerde zemin yapısı nedeniyle depremde "ölüm tuzağına" dönüşebilecek il ve ilçeleri tek tek sıralayıp "Bu ilçelerden ev almayın, kiralarken iki kez düşünün" diyen Prof. Dr. Ahmet Ercan bu sefer de ev kiralarken veya satın alırken vatandaşların genellikle deprem sigortasına (DASK) odaklandığını, ancak bunun yanlış bir güven duygusu oluşturduğunu belirtti.

Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Ev tutarken ya da satın alırken istenen DEPREM SİGORTASI, canınızı değil, ediniminizin bir kısmını karşılar. Ancak Yer-Yapı Güvenlik Belgesi hem canınızı hem de edinimizi kurtarır" dedi.

Binaların kimliği niteliğindeki Yer-Yapı Güvenlik Belgesi'nin hayati önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, vatandaşlara "Ev sahibinden mutlaka isteyiniz. Her Yer-Yapı Güvenlik Belgesi tapuya işlenmelidir. Bu belgesi olmayan ya da olumsuz olan konutları kiralamayın, satın almayın" diyerek uyardı.

"Bu ilçelerden ev almayın, kiralarken de  2 kez düşünün" demişti

Prof. Dr. Ahmet Ercan diğer yandan yine sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, Türkiye'nin en verimli tarım arazilerinin üzerine kurulu olan ve gevşek zemine sahip bölgeleri işaret ederek, buralardaki çok katlı yapılaşmanın yarattığı büyük tehlikeye dikkat çekmişti.

Özellikle sulak ve tarım arazisi vasfındaki bölgelere yapılan yüksek katlı binaların büyük risk taşıdığını belirten Prof. Dr. Ahmet Ercan "Sulak, gevşek, birinci derece verimli tarım alanlarına dikilmiş olan çok katlı dikintiler, deprem sırasında sarsıntıyı 3 ile 5 kat büyüterek yapıyı hoplatacak. Ayrıca yapı rezonansa gelerek aşırı çalkalanacak, buna dayanamayanlar ise göçme ile karşı karşıya kalacaktır." demişti.

Diğer yandan Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, Türkiye haritası üzerinde zemin sıvılaşması ve sarsıntı büyütme riski taşıyan bölgeleri saymıştı.

İşte Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan'ın "bu ilçelerden ev almayın, kiralarken de 2 kez düşünün" dediği o il ve ilçeler...

İstanbul: Ataköy, Yeşilköy, Haramidere, Bakırköy, Yeşilyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece (ve Gürpınar, Pınarkent), Beylikdüzü-Dalyan, Esenyurt, Kağıthane, Zeytinburnu, Tuzla sahil.

İzmir: Bayraklı, Bornova Ovası, Menemen Ovası, İnciraltı, Bostanlı, Alaybey, Mavişehir, Çiğli, Tire, Ödemiş, Torbalı, Kemalpaşa.

Marmara Bölgesi: Kocaeli-Gölcük, İzmit, Adapazarı (Sakarya), Düzce, Kaynaşlı, Bolu, Tekirdağ, Bandırma, Yalova, Bursa (Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım).


Ege ve Akdeniz: Aydın (Efeler), Manisa, Turgutlu, Muğla (Fethiye), Adana (Çukurova, Ceyhan), Mersin.

Diğer İller: Afyonkarahisar, Erzincan, Tokat, Amasya.

 

 

