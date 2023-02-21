Prof. Dr. Celal Şengör'den İstanbul iddiası: ''Şiddeti 9 olacak!''

Beklenen 'Büyük Marmara Depremi' için dikkat çeken açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Celal Şengör "Şiddeti 9'a çıkabilir" dedi.

Son iki haftada yaşanan yıkıcı depremler endişe yaratırken uzmanlardan uyarılar peş peşe geliyor. Kırılan fayların bölgedeki diğer fayları da tetikleyebileceğine dikkat çeken uzmanlar, tedbirli olunması gerektiğini söylüyor.

Konuyla ilgili en dikkat çekici açıklamalardan biri ise Prof. Dr. Celal Şengör'den geldi. KAFA TV'nin YouTube'daki kanalına konuk olan Prof. Dr. Şengör İstanbul için korkutan açıklamalarda bulundu.

"YEŞİLKÖY'DE VE TUZLA'DA HİSSEDİLEN ŞİDDET 9'A ÇIKACAK!"

Marmara'da en az 7 şiddetinde deprem beklediklerini söyleyen Şengör, bu depremin Yeşilköy ve Tuzla'da 9 şiddetinde hissedileceğini belirtti. Şengör, "Yeşilköy'de ve Tuzla'da şiddet 9'a çıkacak! Büyüklük değil ama şiddet 9 olarak hissedilecek. Depremin büyüklüğü için en az 7.0 şiddetini öngörüyoruz. Yeşilköy'ün zemini de iyi değil. Adalar'daki evler sağlam ama fay burnunuzun dibinde, Adalar'da tsunami tehlikesi yok. Adalar'ı sıkı bir şekilde sallayacak." ifadelerini kullandı.

"2 DAKİKA SÜRECEK, BÜYÜKLÜĞÜ EN AZ 7.0"

İstanbul depreminin süresiyle ilgili de tahminde bulunan Şengör açıklamasının devamında şöyle konuştu;

"Elimizdeki verilere göre İstanbul depreminin 2 dakika süreceğini düşünüyoruz. Beykoz, Anadolu Hisarı ve Bebek buralar sağlam yerler fakat Beşiktaş'a garanti veremem. İstanbul'da sahillerden uzak durulmasını tavsiye ediyorum.