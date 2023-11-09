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Prof. Dr. Görür'den Hatay depremi sonrası dikkat çeken açıklama

Prof. Dr. Görür'den Hatay depremi sonrası dikkat çeken açıklama
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Hatay’da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından bir açıklama yapan Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Bu deprem daha önce kırılmış olan Amanos Fay Zonu içerisinde, kırılmayan bir kesimin işi, yani artçı deprem" dedi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 60 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde saat 05.32 sıralarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Kırıkhan ilçesi Taşoluk Mahallesi olan deprem Adana başta olmak üzere komşu illerde de hissedildi. Deprem yurttaşlar arasında tedirginliğe neden oldu.

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden yaşanan depremle ilgili yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar, Taşoluk-Kırıkhan/Hatay’da 4,9 deprem oldu. Bu deprem daha önce kırılmış olan Amanos Fay Zonu içerisinde, kırılmayan bir kesimin işi, yani artçı deprem. Telaşa gerek yok, sevgiyle" ifadelerini kullandı.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

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