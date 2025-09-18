  1. Anasayfa
Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan Ekrem İmamoğlu için olay ifadeler

Türkiye'nin önde gelen profesörlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı, gazeteci Adem Metan'ın Youtube kanalında yaptığı açıklamalarda, Metan'ın Ekrem İmamoğlu ile ilgili sorusuna "Ekrem beyi görmedim ki belediye başkanı olarak" diyerek yanıt verdi.

Gazeteci Adem Metan, YouTube kanalında Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı ağırladı.

Adem Metan, Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanları Kadir Topbaş ile gözaltına alındıktan sonra görevden uzaklaştırılarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konulan Ekrem İmamoğlu hakkında sorular yöneltti.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Adem Metan'ın "Kadir Topbaş başarılı mı sizce?" sorusuna "Hayır. Kadir beyin başarılı olduğu yerler çok var ulaşımda falan ama İstanbul'u gerçekten seven ve bilen bir adam Süleymaniye'nin önüne o metro köprüsünü yaptırmazdı" yanıtını verirken, Ekrem İmamoğlu için dikkat çeken ifadeler kullandı.

Adem Metan'ın "Ekrem beyin başarılı olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Ekrem beyi görmedim ki belediye başkanı olarak. Önce bir partinin genel kuruluşuyla uğraştı. İstanbul, İstanbulluların işi olması lazım. O açık. Şehirlerin üstünü gökdelenle dolduran adamlar sonra kalkıp 'gökdelenler doldurduk' diye şikayet ediyor. Gökten indirip doldurdular sanki." dedi.

