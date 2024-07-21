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Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan üçüncü dünya savaşı uyarısı

Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan üçüncü dünya savaşı uyarısı
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Prof. Dr. İlber Ortaylı son dönemde siyasiler tarafından sıklıkla dillendirilen "üçüncü dünya savaşı" olasılığı için dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Dünya genelinde "üçüncü dünya savaşı" söylemleri artarken Türkiye'nin ünlü profesörü Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi.

İlber Ortaylı Ekol TV'de Oylum Talu'nun konuğu oldu, soruları yanıtlandırdı. Talu'nun "Şu anda üçüncü bir dünya savaşı içinde miyiz sizce?" sorusuna Ortaylı şöyle yanıt verdi:

"Yavaş yavaş giriyoruz. Ama herhalde global bir harp olmaz. Şurası bir gerçek; insanoğlunun bu tabiatı tahrip etme ihtimali yüksek. Yani kendimizi yok edeceğiz, türümüzü yok edeceğiz, alt türleri yok edeceğiz. Sonra uzun bir müddet hayat olmayacak. Hatta belki onları bile kurutacağız.

 Milyonlarca yıldızın olduğu bir evrende kim bilir buna benzer şeyler var, bilmiyoruz. Samanyolu'nun ötesinde bile gezegenler, gezegenler... Niye orada da böyle bir şey olmasın, bu hayat sırf Dünya'ya mı mahsus? Kim bilir orada da neler var, bilmiyoruz."

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Etiketler 3. dünya savaşı üçüncü dünya savaşı prof. dr. ilber ortaylı ilber ortaylı
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