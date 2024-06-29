İran'dan 3'üncü dünya savaşı resti: ''Tüm seçenekler masada''

Bugün yeni Cumhurbaşkanı'nı seçmek için sandık başına giden İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İsrail'in Lübnan'a kapsamlı bir askeri saldırı düzenlemesi halinde, "yıkıcı bir savaşın" başlayacağı konusunda uyardı.

Açıklamada, Siyonist rejimin, Lübnan'a saldıracağı yönündeki beyanlarının, 'psikolojik savaş' olarak nitelendirildiği belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a kapsamlı bir askeri saldırı düzenlemesi halinde, 'yıkıcı bir savaşın' başlayacağı uyarısı yapılan açıklamada, "Bütün direniş cephelerinin kapsamlı katılımı dahil tüm seçenekler masada" ifadesi kullanıldı.

Daha önce İran ve İsrail arasında nisan ayında artan gerginlik döneminde de İran, BM Daimi Temsilciliği üzerinden mesaj vermişti.

14 Nisan'da paylaşılan mesajda, İran'ın, BM Anlaşması'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını uyguladığı kaydedilmiş, İran'ın askeri karşılığının 'Siyonist rejimin Şam'daki diplomatik misyonuna yönelik saldırganlığına karşılık' olduğu bildirilmişti.

Mesajda, "Bu iş şu an sonuçlandı sayılır. Eğer İsrail bir hata daha yaparsa İran'ın karşılığı daha ağır olacaktır" ifadesi kullanılmıştı.