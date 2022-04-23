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Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tepkili 23 Nisan mesajı gündem oldu

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 23 Nisan’in önemini anlatan bir video yayınladı ve Andımız’ın kaldırılmasına tepki gösterdi.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı sosyal medya hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bir video paylaştı. 

İlber Ortaylı videosunda 23 Nisan’ın önemini anlatırken, Andımız’ın kaldırılmasına da tepki gösterdi. “Atatürk nasıl bir gençlik istiyordu? Bu çok açık. ‘Andımız’da cevabı var: ‘Türk’üm, doğruyum, çalışkanım.’ Neden kaldırdı anlamış değiliz. Sizlere İyi bayramlar diliyorum ve andımızdaki deyişleri unutmamanızı temenni ediyorum.” diyerek tepkisini dile getiren İlber Ortaylı’nın video mesajı ve tweeti şöyle:

 

Etiketler prof. dr. ilber ortaylı ilber ortaylı andımız 23 nisan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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