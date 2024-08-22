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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında suç duyurusu

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında suç duyurusu
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Enfeksiyon hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Ceyhan, uzun sürenin ardından M Çiçeği virüsü nedeniyle yeniden ekranlara dönmüştü.

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan geçtiğimiz günlerde M Çiçeği virüsü ile ilgili açıklamalar yaptı. Uzun zaman sonra yeniden ekranlara çıkarak açıklamalar yapan Ceyhan, virüse karşı ciddi önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Halk TV ekranlarında konuşan Ceyhan, "Eninde sonunda maymun çiçeği aşılaması yapılacak. Devlet şimdiden aşı karşıtlarını susturmalı" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’ın yaptığı açıklamalar sonrası Tüketiciler Birliği suç duyurusunda bulundu. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mutlu Şahin, Prof. Dr. Ceyhan hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Şahin, Ceyhan'ın bilimle bir alakası olmadığını, sadece ölüm korkusu pompaladığını belirterek şunları söyledi:

"Mehmet efendi diye birisi var. Her gün sadece ölüm korkusu pompalıyor. Bilimle hiçbir alakası yok. Aşı şirketleri ile bağı bilinen, ortaya çıkan bu insan geçen gün bir açıklama yaptı ve öyle bir hadsizlik yaptı ki, devlete talimat verdi. Eninde sonunda maymun çiçeği aşısı yapılacakmış. Niye, çünkü kafaya koydular, aşıyı yapacaklar. Onun için pandemi ilan ediyorlar. Pandemi olduğu için aşı yapılmıyor. Bu gerçekleri millet gördü. Artık maymun çiçeği yok Mehmet efendi, maymunun gözü açıldı. İlk zamanki pandemide aşıya karşı çıkan bir avuç insandık ama şu anda o pandeminin vermiş olduğu sıkıntıyı yaşayan milyonlarca insan var. Kalp krizleri, pıhtı atmaları, turbo kanserler ve bir sürü durum. Şu anda maymun çiçeğinin belirtileri de o aşının yan etkileridir. O yan etkileri gizlemek için bas bas bağırıyorlar ama bunların hepsi ortaya çıkacak. Devlete talimat veren bu adam hesabını yargı önünde ve mahşeri mizanda verecek. 'Eninde sonunda maymun çiçeği çıkacak, devlet şu aşı karşıtlarını biran önce sustursun' diyor. Onlar biz oluyoruz ama artık sadece biz değiliz. Milyonlarca insan bu konuya uyandı. Artık kimse o küreselcilerin, aşı şirketlerinin o sıvılarını vücuduna enjekte ettirmeyecek. Bunun içinde bizim milletimizin polisini ve askerini kullanamayacaklar. Hakkında 'yanıltıcı bilgi ile insanları korku ve paniğe sevk etmek' suçundan suç duyurusunda bulunduk. Seninle yargıda da görüşeceğiz Mehmet efendi. Bu o kadar basit değil. Bu milleti böyle hizaya getiremezsiniz. Sizin ve küreselcilerin hedefi uğruna bu millet asla kurban olmayacak"

Etiketler Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Mehmet Ceyhan suç duyurusu Enfeksiyon hastalıkları Derneği Başkanı M çiçeği virüsü
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