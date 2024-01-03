  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Prof. Dr. Naci Görür: ''Süre doldu. 7 ve üzerinde deprem bekliyoruz''

Prof. Dr. Naci Görür: ''Süre doldu. 7 ve üzerinde deprem bekliyoruz''

Prof. Dr. Naci Görür: ''Süre doldu. 7 ve üzerinde deprem bekliyoruz''
Güncelleme:

Ünlü yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür katıldığı canlı yayında yeniden büyük deprem için "süre doldu" uyarısında bulunarak, "tetikteki fayın her an 7 ve üzeri bir deprem üretebileceğini" söyledi.

Hakkari ve Dersim’de meydana gelen depremler dikkatleri Doğu Anadolu’ya çekti. Prof. Dr. Naci Görür, Doğu Anadolu fay hattının her an 7 ve üzeri bir deprem üretebileceği uyarısını yaptı.

Deprem uzmanı, Maraş merkezli depremlerin ardından bölgede aşırı sıkışma olduğu ve basınç biriktirdiğini ifade ediyor. Görür ayrıca, yerel yönetimlere depreme dayanıklı dirençli kentler çağrısında bulundu.

NTV’ye açıklamalarda bulunan Görür, bölgede 7 ve üzeri deprem üretebilecek fayların olduğuna dikkat çekti.

Görür, “Tunceli’nin 4 tarafı faylarla çevrili; Ovacık, Malatya, Doğu Anadolu, Nazımiye Fayı var. Nazımiye, Pülümür, Tunceli bu fayların arasında... Kuzey Anadolu Fayı’nın Erzincan ile Bingöl-Karlıova arasında en son deprem 1784'te… Yedisu Fayı, her 250 senede bir deprem üretir. Fayın tekerrür periyodu dolmuş, hem de 6 Şubat depremleri bu fayların uç kesimlerine stres transfer etmiş olabilir. Stres transferi nedeniyle bu faylarda oluşabilecek depremi öne çekmiş olabilir. Onun için endişe ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"ARAP LEVHASI SIKIŞTIRIYOR"

 “Arap Levhası, Anadolu’yu sıkıştırıyor” ifadelerini kullanan Görür, “6 Şubat'ta öyle büyük depremler oldu ki Arap Levhası 7 metre Kuzey’e hareket etti ve o Bitlis-Zagros kuşağını yerle bir etti. Adıyaman’dan başlayarak Hakkari’ye kadar olan her ilde deprem bekleyebiliriz. İnsanlarımız ölmesin, gerekli hazırlıklar yapılsın” diye konuştu.

Etiketler prof. dr. naci görür naci görür deprem 7 ve üzeri büyüklükte deprem süre doldu süre
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Enflasyon rakamları açıklandı; işte memur ve emeklinin beklediği rakam Enflasyon rakamları açıklandı; işte memur ve emeklinin beklediği rakam Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu Zamlı memur maaşları tek tek hesaplandı Zamlı memur maaşları tek tek hesaplandı Antalya'da berber fiyatları şaşkına çevirdi: Saç-sakal kesimi 1100 TL Antalya'da berber fiyatları şaşkına çevirdi: Saç-sakal kesimi 1100 TL Şarjda bırakılan telefon faciaya neden oluyordu Şarjda bırakılan telefon faciaya neden oluyordu ENAG, Aralık 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG, Aralık 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı Enflasyon sonrası Ocak 2024 kira zam oranı belli oldu Enflasyon sonrası Ocak 2024 kira zam oranı belli oldu İkinci el araçta yeni dolandırıcılık yöntemi İkinci el araçta yeni dolandırıcılık yöntemi Asgari ücreti doğru tahmin eden isimden dikkat çeken emekli maaşı iddiası Asgari ücreti doğru tahmin eden isimden dikkat çeken emekli maaşı iddiası Muslera çiftinin kış günü yazı getirdiği yılbaşı tatili olay oldu Muslera çiftinin kış günü yazı getirdiği yılbaşı tatili olay oldu