  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Prof. Dr. Naci Görür'den 6 ilimizde hissedilen depremler sonrası ilk açıklama

Prof. Dr. Naci Görür'den 6 ilimizde hissedilen depremler sonrası ilk açıklama

Prof. Dr. Naci Görür'den 6 ilimizde hissedilen depremler sonrası ilk açıklama
Güncelleme:

Suriye'nin Hama kentinde peş peşe meydana gelen ve Türkiye'de de Hatay, Şanlıurfa, Adana, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'de hissedilen depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den ilk açıklama geldi.

Dün gece saat 23.56'da Suriye'nin Hama kentinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Hatay, Şanlıurfa, Adana, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'de yaşayan vatandaşlar, sarsıntının ardından büyük tedirginlik yaşadı.

Depremle ilgili açıklama yapan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, endişeye mahal olmadığını belirtti. Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Görür, “Ölü Deniz Fayı üzerinde Hatay civarında afete varabilecek bir hareket beklemiyoruz” dedi.

Görür, depremi beklediklerini ifade ederek, "Suriye'deki Ölü Deniz Fayı'nın Türkiye'deki devamı, Arap Levhası üzerindeki faylar hariç kırıldı. Bu nedenle bölgede büyük bir deprem riski görmüyoruz" şeklinde konuştu. Görür, açıklamasını "Endişe etmeyin, sevgiyle" diyerek sonlandırdı.

Bu açıklama, bölgede yaşayan vatandaşların bir nebze de olsa rahatlamasına neden oldu. Ancak uzmanlar, bölgenin deprem riski taşıdığına dikkat çekmeye devam ediyor.

Suriye'de peş peşe depremler; Türkiye'de de hissedildiSuriye'de peş peşe depremler; Türkiye'de de hissedildiDünya

 

Etiketler Suriye deprem depremler türkiye hatay Şanlıurfa adana Adıyaman gaziantep kilis Osmaniye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sokak röportajında Instagram yasağına tepki gösteren kadın tutuklandı Sokak röportajında Instagram yasağına tepki gösteren kadın tutuklandı ''Ücretsiz'' olduğunu duyan koştu... Tarlaya hücum kamerada ''Ücretsiz'' olduğunu duyan koştu... Tarlaya hücum kamerada Gökçe Akçelik vefat etti, Replika'nın şarkıları listelerde zirveyi zorluyor Gökçe Akçelik vefat etti, Replika'nın şarkıları listelerde zirveyi zorluyor Eskişehir'de PUBG dehşeti: Oyun karakteri gibi giyinip, 5 kişiyi bıçakladı Eskişehir'de PUBG dehşeti: Oyun karakteri gibi giyinip, 5 kişiyi bıçakladı Eli otomatik silahlı trafik magandası kamerada Eli otomatik silahlı trafik magandası kamerada Yaz bitiyor sanmayın: Cehennem sıcakları geri geliyor Yaz bitiyor sanmayın: Cehennem sıcakları geri geliyor Suriye'de peş peşe depremler; Türkiye'de de hissedildi Suriye'de peş peşe depremler; Türkiye'de de hissedildi Şırnak'ta terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var Şırnak'ta terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var Türkiye'de 7 ayda tam 249 kadın öldü Türkiye'de 7 ayda tam 249 kadın öldü Beyaz Saray, İran'ın İsrail'e saldıracağı tarihi açıkladı Beyaz Saray, İran'ın İsrail'e saldıracağı tarihi açıkladı
Asgari ücret ortalama ücret oldu Asgari ücret ortalama ücret oldu Bankalardaki mevduatlara göre, Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu Bankalardaki mevduatlara göre, Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu Ankaragücü'nün yabancı futbolcusu kayboldu Ankaragücü'nün yabancı futbolcusu kayboldu Bu nasıl baba, bu nasıl insan ? Minik çocuğa yaptıkları isyan ettirdi Bu nasıl baba, bu nasıl insan ? Minik çocuğa yaptıkları isyan ettirdi