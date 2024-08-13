Prof. Dr. Naci Görür'den 6 ilimizde hissedilen depremler sonrası ilk açıklama

Suriye'nin Hama kentinde peş peşe meydana gelen ve Türkiye'de de Hatay, Şanlıurfa, Adana, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'de hissedilen depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den ilk açıklama geldi.

Dün gece saat 23.56'da Suriye'nin Hama kentinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Hatay, Şanlıurfa, Adana, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'de yaşayan vatandaşlar, sarsıntının ardından büyük tedirginlik yaşadı.

Depremle ilgili açıklama yapan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, endişeye mahal olmadığını belirtti. Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Görür, “Ölü Deniz Fayı üzerinde Hatay civarında afete varabilecek bir hareket beklemiyoruz” dedi.

Görür, depremi beklediklerini ifade ederek, "Suriye'deki Ölü Deniz Fayı'nın Türkiye'deki devamı, Arap Levhası üzerindeki faylar hariç kırıldı. Bu nedenle bölgede büyük bir deprem riski görmüyoruz" şeklinde konuştu. Görür, açıklamasını "Endişe etmeyin, sevgiyle" diyerek sonlandırdı.

Bu açıklama, bölgede yaşayan vatandaşların bir nebze de olsa rahatlamasına neden oldu. Ancak uzmanlar, bölgenin deprem riski taşıdığına dikkat çekmeye devam ediyor.