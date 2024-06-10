Prof. Dr. Naci Görür'den endişelendiren deprem uyarısı

Asrın felaketinden yaklaşık 1,5 yıl önce bölgeyi işaret ederek uyaran ve malesef haklı çıkan Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'taki 4,3'lük depremin ardından bir kez daha uyardı.

Geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. Son olarak Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem bölgede yeniden korkuya yol açarken ünlü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür depreme ilişkin bir bilgilendirme yayımladı. "Arkadaşlar, bugün Göksun-Acıelma/Kahramanmaraş’ta 4,3 sığ bir deprem oldu. Deprem Savrun Fayının Göksun yakınlarında Çardak Fayı ile kasişme bölgesinde. 6 Şubat 7,6 depremi Çardak Fayı üzerinde olmuştu. Savrun Fayının stres transferi ile belirli bir oranda yüklenmiş olabileceğini düşünüyoruz. Sevgiyle"