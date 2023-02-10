Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul uyarısı: ''Artık uzatmaları oynuyoruz!''

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilimizde büyük yıkım ile can kaybına yol açan depremler için bundan 3 yıl önce Türkiye'yi uyaran Prof. Dr. Naci Görür şimdi de İstanbul için "uzatmaları oynuyoruz" diyerek uyardı.

Türkiye, 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. 10 ili etkileyen depremlerde çok sayıda bina yıkılırken hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bini aştı.

Katıldığı canlı yayın programında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, beklenen İstanbul depremiyle ilgili olarak "Biz 23 yılını geçirdik. Olasılık yüzde 72'ye çıktı. Artık uzatmalara oynuyoruz" dedi.

Görür'ün açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye’de deprem rejimi, jeolojik yapısı 13 milyon sene önce başladı ve daha milyonlarca sene devam edecek. 13 milyon senedir bu depremler geliyor ve devam edecek. Bu doğanın gerçeğini ülkemizde değişmez bir gündem olarak almalıyız. Bizde ne halk ve yöneticiler depremi gündemlerine almıyorlar. Depremi konuşmamakla duymamakla sorunun çözüldüğünü sanıyorlar.

Depremin bize verdiği zararları azaltmak Japonya, ABD, Meksika gibi mümkün. Orada bu deprem olduğunda tesadüfen birkaç kişi ölmesine rağmen bizde binlerce kişi ölüyor. Başka ülkelerde afet görünümünde olmayan depremler bizde afet yaratıyor.

20 senede içinde biz tüm Türkiye’yi depreme dirençli hale getiririz. Biz daha 20 seneye İstanbul’u depreme dirençli hale getiremedik. Çünkü irade yok. Halkta ve yöneticilerde, siyasilerde irade yok. Şu an 99’ları yaşıyoruz gibi geliyor. O zaman da ‘herkes 99 bir milattır, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ diye bağırıyordu. Bakın işte oldu, her şey eski gibi, aynı acılar, aynı sahneler, aynı konuşmalar…

YAPILMASI GEREKENLERİ ANLATTI

İstanbul’u depreme hazırlayacaksak ilk yapmamız gereken yapı stoğu. Yapı insanların başına çökmemesi, öldürmemesi lazım. Bunlar bir ölçüde yapıldı. Hangi semtlerde binalar riskli araştırması yapıldı. Bunların yıkıp yapmak, güçlendirmek lazım.

"ARTIK UZATMALARA OYNUYORUZ"

99 senesinden itibaren her an olmak kaydıyla 30 yıl içinde depremin olma olasılığı yüzde 62. Biz 23 yılını geçirdik. Yüzde 62 olasılık, 70’lere çıktı. Artık uzatmalara oynuyoruz. Bunun bir prezisyonu var, artı-eksi 15 sene var.