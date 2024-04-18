Prof. Dr. Naci Görür'den Tokat depremi sonrası açıklama: 6 Şubat'ı ne çabuk unuttunuz?

Tokat Sulusaray merkezli 5,6 büyüklüğünde deprem ve ardından olan 3,5 büyüklüğünde büyük panik yaratırken Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür depremle ilgili açıklama yaptı.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tokat’ta meydana gelen depremlerle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. AFAD, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Prof. Görür, X hesabı üzerinden açıklamalarda yaptı. Görür’ün paylaşımları şu şekilde:

“Dün ve bugün depremler oldu. Dünkü Malatya, Battalgazi’de 4,3 büyüklükte, diğeri Sulusaray Tokat’ta ve 4,1 büyüklükte. Malatya depremi muhtemelen Doğanşehir’den Yeşilyurt yakınlarından Malatya’ya uzanan bir fay üzerindedir. Bu fay MTA canlı fay haritası üzerinde yoktur. Bu fay bu aralar sıkça 4 mertebesinde deprem üretmektedir. Bugün Tokat’ta olan deprem, KAF’dan ayrılan ve GB istikametinde Anadolu levhası içerisine uzanan bir fay üzerindedir. Sevgiyle”

"DEPREM DOMATES FİYATINDAN, KIRMIZI ET FİYATINDAN DAHA MI ÖNEMSİZ"

"HALKIMA DUYURU: Şu anda televizyonlarda yaşanan sahneleri çok iyi biliyorsunuz değil mi? Tıpkı komedi gibi. Deprem oluyor. Televizyonlar konuşmaya başlıyor. Deprem uzmanları sıra sıra boy gösteriyor. Kayıp yoksa şükür edilecek . Gece dışarıda kalınacak. Sonra da unutulacak. Eğer deprem büyükse acı ve keder. Sevgili halkım bu daha ne kadar sürecek? Neden deprem dirençli yerleşim alanları için talepte bulunmuyorsunuz? Harekete geçmiyor musunuz? 6 Şubatı ne çabuk unuttunuz? Deprem bizim için domates fiyatından, kırmızı et fiyatından daha mı önemsiz? Mülkün sahibi sizsiniz"