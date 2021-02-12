Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul depremi için tarih verdi

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, CNN TÜRK Muhabiri Mücahit Topçu'nun sorularını yanıtladı. İşte Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

2018 yılında bir açıklama yapmıştım. 2020,2021,2022 ve hatta 2023 yılları deprem yılları olacak diye. Bunun temel kaynaklarından bir tanesi küresel ölçekte yerin 6370 kilometredeki kristal temelindeki bir yalpalanma oluştu. Bu yalpalanmayla yaklaşık 5 km değişirken 20 km değişmeye başladı.

Sivas, Kayseri deprem açısından güvenli olan yerlerdi. Konya, Türkiye'nin depremsiz en güvenli yerlerinden biri derken orada da oldu. Türkiye deprem korkusu yaşar oldu.

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ İÇİN TARİH VERDİ

Marmara'nın gergin olmadığını 1999 yılından beri söylüyorum. 1999'da olan Gölcük Depremi'nde yaklaşık 132 atom bombası gücünde bir gerginlik boşaldı ve Marmara'nın gerginliğinin çoğunu boşalttı. Daha sonra Düzce depremi oldu. Dolayısıyla bu bölge rahatladı. 22 yıldır deprem için erken diye söylüyorum ama bunun bir bilimsel kalkış noktası var. Uyarı yapmak gerekirse 2035'ten sonra zilleri çalmak gerekiyor. En riskli yıllar 2045'ten sonra başlar ancak algoritma şunu gösterdi ki; depremin gecikme olasılığı da var.

Depremler İstanbul'da olduktan sonra 3 yıl gitmeyecek, sürekli büyük artçılar göreceğiz, keza Tekirdağ'da da öyle.