Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan İstanbul’un risk haritasını çıkarttı

10 ilimizi yerle bir eden asrın felaketi sonrasında gözlerin çevrildiği Marmara Bölgesi için, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul haritasının karşısında deprem için İstanbul'un en riskli bölgelerini tek tek açıkladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler gözlerin bir kez daha beklenen İstanbul Depremi’ne çevrilmesine neden oldu.

TELE1 ekranlarında Sedef Kabaş’ın sunduğu Gazeteciler Masası’na konuk olan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin((İBB) yaptırdığı İstanbul Jeofizik Haritası’na göre İstanbul’un ilçe ilçe deprem riski durumunu açıkladı.

ANADOLU YAKASI VE ADALAR SAĞLAM YERLER

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Anadolu Yakası ve Adalar’ın genel itibarıyla deprem riski açısından en sağlam yerler olduğunu söyledi.

Övgün Ahmet Ercan, “Anadolu Yakası ve Adalar sağlam yerler. En sağlam olan yerler ise Beykoz’un bulunduğu, Paşabahçe’nin bulunduğu, Tarabya’nın bulunduğu, daha sonra Haliç’in kuzeyi. Yani Şişlisi, Çağlayanı, yer davranışının yıkıcı olmadığı yerler” şeklinde konuştu.

HAVALİMANI’NIN OLDUĞU YERLER ÇEKİNCELİ

Ahmet Ercan, İstanbul Havalimanı’nın bulunduğu bölgelerin ise deprem riski açısından çekinceli bölgeler olduğuna işaret etti.

Ercan, “Kemerburgaz’ın bulunduğu kesimler, Havaalanı’nın olduğu yerler, Göktürk’ün bulunduğu kesimler Bunlar çekinceli olarak gözüküyor” dedi.

SURİÇİ VE ÜÇÜNCÜ BÖLGEDE RİSK YÜKSEK

Övgün Ahmet Ercan, İstanbul’un deprem riskinin en yüksek olduğu yerlerin ise Suriçi ve Üçüncü Bölge’de olduğunu vurguladı.

Ercan şu bilgileri verdi:

“Güvensiz olan yerler nereleri? Sur içinin olduğu kesim, Topkapı, Zeytinburnu, Bakırköy, Yeşilköy, Yeşilyurt, Küçükçekmece’nin çevresi, Küçükçekmece’de özellikle Kayaşehir kurdular bence çok iyi yaptılar. Çok sağlam bir yer. Başakşehir’in olduğu yer de oldukça güvenli. Daha sonra Avcılar’a geliyorsunuz, Esenyurt’a geliyorsunuz. Buralar oldukça tehlikeli. Gürpınar’ın olduğu yerler tehlikeli yerler. Büyükçekmece buradan Mimar Sinan’ın bulunduğu yerleri geçiyorsunuz burada Mimaroba, Sinanoba var. Yer davranışı iyi değil.”