Prof. Dr. Özgür Demirtaş TCMB Başkanlığı için adayını açıkladı

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ailesiyle ilgili skandal iddialar gündemdeki yerini korurken, ünlü akademisyen ve ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, TCMB Başkanı Erkan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınması durumunda Başkanlık koltuğu için önerdiği ismi açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesiyle ilgili olarak öne sürülen skandal iddialar ve tarafların yanıtları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Türkiye bir yandan "kim doğru söylüyor; TCMB Başkanı Erkan ve babası mı yoksa CİMER'e şikayet mektubu yazan TCMB eski çalışanı mı" sorularına yanıt ararken kulislerden de "Cumhurbaşkanı Erdoğan TCMB Başkanı Erkan'ı her an görevden alabilir" iddiaları yükseliyor.

Bu iddialarla ilgili tartışmalara sosyal medya hesabından dahil olan ünlü akademisyen ve ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "her gün yeni bir haber çıkıyor. Dört seçenek var" dedi ve şu paylaşımı yaptı:

"1) Eğer Merkez Bankası Başkanı değişir ve Cevdet Akçay bu göreve gelirse:

Piyasalar Kaldığı yerden hem de daha güçlü bir şekilde devam eder. (Çünkü Prof. Dr. Cevdet Akçay'ın Merkez Bankası'nın geçmişte övdüğüm tüm olumlu hareketlerinin arkasındaki isim olduğu biliniyor)



2) Eğer başkan değişir ve diğer isim göreve gelirse: O zaman piyasalarda ciddi çalkalanma olur.



3) Mevcut başkan kalır ve tüm iddialar temize çıkarsa: Ülke yine yoluna devam eder (Merkez Bankası'nın doğru kararlar vermeye devam etme şartı ile)



4) Mevcut başkan kalır ve magazinsel konular devam ederse: Ciddiyet azalır ve tahribat derin olur.

Olay bu kadar net."



Demirtaş, bir takipçisinin "Hocam her gün bir tweet atıp konuyu sakız gibi uzatmanızın manası yok. Dört olası senaryo yazmışsınız, çok belli ki birinci ihtimalin gerçekleşmesini istiyorsunuz. Hangi değişiklik olursa olsun kesinlikle olumlu bir etkisi olmaz. Güçlü bir yalanlama ve hükümet desteği hariç çıkar yol yok" şeklindeki yorumuna da şu yanıtı verdi:

"Olur. Benim övdüğüm ortodoks politikaların mimarı Cevdet Akçay. Yabancı Yatırımcıların tanıdığı isim de Cevdet Akçay. Olursa ve eli kolu bağlanmazsa ciddi olumlu olur piyasalar ve ülke için. Cevdet Akçay Naci Ağbal'ın yapacaklarını yapacaktır"