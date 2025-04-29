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Prof. Dr. Şener Üşümezsoy deprem korkusuyla yatıp kalkan İstanbullulara müjdeyi verdi

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy deprem korkusuyla yatıp kalkan İstanbullulara müjdeyi verdi
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Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, deprem korkusuyla yaşamaya devam eden İstanbullulara "İstanbul artık çok rahat" diyerek seslendi.

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen ve Tekirdağ'dan Kocaeli'ne kadar hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depremin yarattığı endişe ve korku sürerken, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dikkat çeken açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Hatırlanacağı gibi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy 6,2 büyüklüğündeki depremden sadece 3 hafta önce katıldığı bir Youtube programında İstanbul için uyarıda bulunarak Silivri ve Kumburgaz'ı ettiği ve 6.0 - 6.5 büyüklüğünde deprem meydana gelebileceğini söylediği ortaya çıkmıştı.

Üşümezsoy, ayrıca Marmara Denizi'nde 7 büyüklüğünde bir depremin olmayacağını olursa 6-6.5 büyüklüğünde bir deprem beklediğini söylemişti.

Gazeteci Sevilay Yılmaz ise Şener Üşümezsoy ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Yılman’a göre Üşümezsoy, daha önce İstanbul’da beklediği diğer depremin de artık olmayacağını söyledi ve “İstanbul çok rahat” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

“Şimdi bu tweeti atmadan önce bir kez daha aradım Şener Üşümezsoy’u…

Size özet geçiyorum:

“Silivri/Kumburgaz açıklarında 6-6.5 büyüklüğünde bir deprem beklediğimi söylemiştim. Ama yaptığım son çalışmalar gösterdi ki… Artık böyle bir risk de kalmadı! O fayda enerji tamamen boşaldı. İstanbul çok rahat! Adalar Fayı filan diyorlar ya… Palavra! Çünkü orası zaten ölü bir fay!”

Ne yapın edin, mutlaka Şener Hoca’nın YouTube’daki son videosunu izleyin.

Ve ne olur inanın arkadaşlar…

İstanbul için bu defa gerçekten içiniz rahat olsun!”

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Etiketler Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Şener Üşümezsoy Marmara depremi deprem sevilay yılmaz deprem tahmini marmara denizi
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