Prof. Görür'den korkutan deprem sonrası dikkat çeken açıklama

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Sivas’ın Gemerek ilçesi yakınlarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sivas'ın Gemerek ilçesi yakınlarında 4.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Saat 3.02'de gerçekleşen depremin yerin 5 km derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Naci Görür'den açıklama
Deprem sonrasu Prof. Dr. Naci Görür Twitter hesabından açıklamada bulundu. Görür yaptığı paylaşımda, ''Arkadaşlar, bugün Sivas-Kümeören-Beştepe-Gemerek’te 4,7’lik deprem oldu. Deprem Orta Anadolu Fay Zonunda. Bu zon Ecemiş Fay Zonu olarak da bilinir. Erzincan bölgesinden başlar, Sivas ve Kayseri yakınlarından Mersin’e kadar uzanır. Sol yönlü doğrultu atımlı bir fay zonudur'' ifadelerini kullandı.
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