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  3. 02 Şubat 2021 13:47

Prof. Görür'den korkutan deprem sonrası dikkat çeken açıklama

Prof. Dr. Naci Görür, bugün Sivas'ta meydana gelen 4,7'lik deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Prof. Görür'den korkutan deprem sonrası dikkat çeken açıklama
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Sivas’ın Gemerek ilçesi yakınlarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sivas'ın Gemerek ilçesi yakınlarında 4.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Saat 3.02'de gerçekleşen depremin yerin 5 km derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Naci Görür'den açıklama

Deprem sonrasu Prof. Dr. Naci Görür Twitter hesabından açıklamada bulundu. Görür yaptığı paylaşımda, ''Arkadaşlar, bugün Sivas-Kümeören-Beştepe-Gemerek’te 4,7’lik deprem oldu. Deprem Orta Anadolu Fay Zonunda. Bu zon Ecemiş Fay Zonu olarak da bilinir. Erzincan bölgesinden başlar, Sivas ve Kayseri yakınlarından Mersin’e kadar uzanır. Sol yönlü doğrultu atımlı bir fay zonudur'' ifadelerini kullandı.

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