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Putin, Macaristan'a gelirse tutuklanmayacak

Putin, Macaristan'a gelirse tutuklanmayacak
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Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Macaristan'a gelmesi halinde tutuklanmayacağını söyledi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında Ukrayna'da işlenen savaş suçlarından sorumlu olduğu iddiasıyla tutuklama emri çıkarmasının ardından Macaristan'dan ilk açıklama geldi. Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü'nü imzalamalarına rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Macaristan'a gelmesi halinde tutuklanmayacağını kaydetti. Tutuklamanın yasal bir zemine dayanmadığını belirten Gulyas, "Macaristan yasaları baz alındığında Rusya Devlet Başkanını tutuklayamayız" dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında Ukrayna'da işlenen savaş suçlarından sorumlu olduğu iddiasıyla tutuklama emri çıkarmıştı. UCM, Putin'in Ukrayna'daki çocukların yasa dışı şekilde sınır dışı edilmesi ve Ukrayna halkının kendi topraklarından Rusya'ya yasa dışı bir şekilde tahliye edilmesi şüphesiyle tutuklanması çağrısında bulunmuştu. Mahkeme, Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova için de aynı suçlamalarla tutuklama emri çıkarmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, kararın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarının hukuki açıdan da dahil olmak üzere ülkemiz için hiçbir anlamı yok. Rusya, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü'ne taraf değildir ve buna göre kararın hiçbir yükümlülüğü yoktur" demişti.

Etiketler Putin Macaristan
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