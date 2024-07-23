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Rafta unutulan yarım asırlık dava sonuçlandı

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Yargıtay tarafından 1977 yılında bozulup yerel mahkemeye gönderilen ve rafta unutulan tapu iptali ve tescil davası dosyası, yarım asır sonra sonuçlandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde G.C. ile 4 akrabasının arasında, ilçedeki bir arsa nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. Bunun üzerine G.C., 1974 yılında tapu iptali ve tescil davası açtı. İzmir 6'ncı Asliye Hukuk Mahkemesi, 1 Kasım 1976'da davanın reddine ve söz konusu taşınmazın davacı G.C.'ün lehine tesciline karar verdi. Taraflar, karara itiraz etti.

Dosyayı inceleyen Yargıtay, 4 Mayıs 1977'de İzmir 6'ncı Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararını bozup, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Taraflara ve avukatlara herhangi bir tebligat yapılmazken, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yerel mahkeme tarafından da hiçbir işlem yapılmadı.

Yargıtay tarafından 1977 yılında bozulup yerel mahkemeye gönderilen ve rafta unutulan tapu iptali ve tescil davası dosyası, yarım asır sonra sonuçlandı.

YENİ DAVA AÇILINCA ORTAYA ÇIKTI

Bunun üzerine mirasçılar, aynı taşınmazın satılması ile ilgili 3 yıl önce taşınmazın satılması için dava açtı. O dönemde Menderes'te adliye açıldı.

Buradaki Menderes Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada taşınmazın üzerinde tedbir olduğunu saptadı. Ayrıca taşınmazın tapu iptali ve tescil için açılan davanın rafta unutulduğu ortaya çıktı. Ancak davacı ve davalıların öldüğü belirlendi. Kimlik çalışmaları sonucunda 30 mirasçıya ulaşıldı. Alınan veraset ilamlarına istinaden taraf teşkili sağlandı.

13 davacısı olan, 30 da davalısı olan bir dosyayı tekemmül ettikten sonra yargılama, 47 yıl sonra kaldığı yerden yeniden başladı. Yeni bir esas numarası alındı ve dava Menderes Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Mahkemedeki duruşmalarda dosyadaki eksiklikler tamamlandı. Mahkeme, 17 Temmuz'da kararını verip, taşınmazın 50 yıl sonra G.C.'ün oğlu davacı C.C. adına tesciline karar verdi.

Yargıtay tarafından 1977 yılında bozulup yerel mahkemeye gönderilen ve rafta unutulan tapu iptali ve tescil davası dosyası, yarım asır sonra sonuçlandı.

'ADALET GEÇ DE OLSA TECELLİ ETTİ'

Davacı C.C.'ün avukatı Erdoğan Zeren, mesleğindeki en ilginç davalardan biri ile karşılaştığını belirterek, söz konusu dosyanın 47 yıl rafta unutulduğunu ortaya çıkardıklarını söyledi. Avukat Zeren, "Dava dosyası, 50 yaşını geçtikten 1 ay sonra sonuçlandı. 50 yaşındaki bir dosyanın karara çıkması bizim için gurur ve onur verici. En azından adalet geç de olsa tecelli etti. Yarım asır dile kolay herkese hayırlı olsun" dedi. (DHA)

 

DHA

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