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  3. Rasim Ozan Kütahyalı'dan ''DEM Parti'' iddiası: ''Bombayı patlatayım'' diyerek açıkladı

Rasim Ozan Kütahyalı'dan ''DEM Parti'' iddiası: ''Bombayı patlatayım'' diyerek açıkladı

Rasim Ozan Kütahyalı'dan ''DEM Parti'' iddiası: ''Bombayı patlatayım'' diyerek açıkladı
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Son günlerde yaptığı çıkışlarla gündeme gelen Rasim Ozan Kütahyalı, mayıs ayında yapılacak HSK seçimleriyle ilgili kulis bilgilerini paylaştı.

Rasim Ozan Kütahyalı, katıldığı programda Hakimler ve Savcılar kurulu (HSK) seçimleriyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. 

Mayıs ayının ilk haftasında yapılacak HSK seçimlerinde HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç ve Başkanvekili İkinci Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci'nin devam edeceğini belirten Kütahyalı, ''Bir bomba patlatayım sana. Mayıs'ın ilk haftası HSK seçimleri var. Devletin en kozmik en hassas yerlerinden biri. Halil Koç ve Mehmet Akif Ekinci uzun süredir oradalar. Adeta yargının hafızası gibiler ve devam edecekler öyle gözüküyor.'' ifadelerini kullandı. 

"DEM PARTİ EĞİLİMLİ BİRİ HSK ÜYESİ OLACAK"

HSK seçimlerinde bir sürpriz olabileceğini ifade eden Kütahyalı, ''DEM eğilimli bir üye HSK üyesi olacak ve devam edecek. Bundan ötürü ulusalcılar, Kemalistler coşmamalı. HSK bir nevi RTÜK gibidir. DEM'li Kürt kimliği belirgin bir üye olacak.'' diye konuştu. 

"SELEHATTİN DEMİRTAŞ YÜZDE YÜZ 100 ÇIKACAK"

Kütahyalı ayrıca cezaevindeki Selahattin Demirtaş'la ilgili iddiasını "Selahattin Demirtaş'ın da çıkacağını yüzde yüz söyleyebilirim." diyerek yineledi.

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Etiketler rasim ozan kütahyalı dem parti HSK seçimleri
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