Reina saldırısı davasında flaş karar

İstinaf mahkemesi, Reina'daki terör saldırısında sanıklara verilen hapis cezalarını usul ve yasaya uygun buldu.

İstinaf, Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'daki terör saldırısına ilişkin yerel mahkemece sanıklara verilen hapis cezalarını usul ve yasaya uygun buldu.

YARGI SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

Reina'da 2017 yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, saldırıyı gerçekleştiren sanık Abdulkadir Masharipov'u "Anayasa'yı ihlal" ve aralarında polis memuru Burak Yıldız'ın da bulunduğu 39 kişiye karşı "kasten öldürme" suçundan 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanık Masharipov'u 79 kişiye karşı "öldürmeye teşebbüs" ile "vahim nitelikte ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 1368 yıl hapis ve 375 bin lira adli para cezasına mahkum eden mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırmıştı.

Mahkeme, sanık Masharipov'un suçun işlenmesinden sonraki ve yargılama safhasındaki davranışları, işlediği suçlara verilecek cezanın geleceği üzerindeki etkisini düşünmemesi, mahkemeyi tanımaz tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle cezalarında indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmetmişti.

Terör saldırısının planlayıcılarından olduğu ve Masharipov'a yardım ettiği gerekçesiyle tutuklu sanıklardan İlyas Mamaşaripov'a "Anayasa'yı ihlal etmeye yardım etme" suçundan 20 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanığı ayrıca aralarında şehit polis memuru Burak Yıldız'ın da bulunduğu 39 kişiyi karşı "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" ile 79 kişiyi karşı "tasarlayarak öldürmeye teşebbüse yardım etme" suçlarından 1432 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

48 sanığa "terör örgütüne üye olmak" suçundan ceza

Mahkeme, Abdulkadir Masharipov'un resmi nikahlı eşi Zarina Nurullayeva ve terör örgütü içinde "kadı" olarak görev yaptığı belirtilen ve saldırıyı gerçekleştiren Masharipov'a eylem talimatını getirdiği belirtilen "Ebu Cihad" kod adlı tutuklu sanık Yasser Mohammed Salem Radown'un da aralarında bulunduğu 12 kişiyi, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 12'şer yıl hapis cezasına çarptırdı.

Masharipov'un birlikte yaşadığı Tene Traore'nin aralarında bulunduğu 3 sanığa da "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl altışar ay hapis cezası veren mahkeme, 23 sanığı da "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl üçer ay hapis cezasına mahkum etti.

Sanık Celil Çelik "terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis ve "vahim nitelikte ruhsatsız silah taşımak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, 7 sanığı "terör örgütüne üye olmak" suçundan dokuzar yıl hapis cezasına çarptırdı.

Böylece toplamda 48 sanığa "terör örgütüne üye olmak" suçundan ceza verildi.

Sanık İrfan Taşkan'ın dosyasının ayrılmasına hükmeden mahkeme, 16 sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Bir sanığın tahliyesine karar veren mahkeme, Celil Çelik ile Zarina Nurullayeva’nın tutuklanmasına hükmetti.

Mahkeme ayrıca 11 sanığın tüm suçlardan beraatine karar verdi.