Reklama para var, çalışana yok!

İstanbul’da bulunan İstinye Üniversitesi, çalışanlarına kısa çalışma ödeneğine başvurduğunu açıkladı.

BirGün’den Mustafa Kömüş’ün haberine göre, üniversite yaptığı duyuruda kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayacak olan çalışanlara ise gönüllü olarak ücretsiz izin verileceğini ifade etti. Akademik personele verilen ücretsiz izinlerin ise ders olmayan günlerde kullandırılacağı ifade edildi.

Konunun akademisyenlere iletilmesinin ardından tepki gecikmedi. Bunun üzerine rektörlük yöneticilere gönderdiği mesajda uygulamanın gönüllülük esasına göre yapılacağını açıkladı.

İŞKUR’A MÜRACAAT EDİLMİŞ

Öğrencisinden sene başında bütün ücretini tahsil eden ve YÖK raporlarına göre milyonlarca lira bağış alan üniversite rektörlüğünden çalışanlara gönderilen mailde şu ifadeler kullanıldı:

“Sizin de yakından şahit olduğunuz üzere, koronavirüs salgını nedeniyle çalışma hayatımızda değişiklikler meydana gelmiş, faaliyetlerimizde kısıtlamalara gidilmiştir. Bu şartlar altında, üniversitemizin hayatiyetini sağlamak için bazı önlemler almamız gerekmektedir. Bu önlemlerden bir tanesi kısa çalışma uygulamasıdır. Üniversitemizin şeffaflık politikası doğrultusunda yaşadığımız süreci ve izleyeceğimiz yol haritasını bütün açıklığıyla sizlerin de mağdur olmaması adına sizlerle paylaşmaktayız. İlk olarak kısa çalışma ödeneği için İŞKUR’a müracaat edilmiş olup, bu başvurumuz İŞKUR tarafından değerlendirilecek ve olumlu olarak sonuçlanan kişilere, İŞKUR tarafından 3 ay boyunca ve son 12 aylık brüt ücreti ortalamasının yüzde 60’ı kadar kısa çalışma ödeneği bağlanacaktır. Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasında kapsam dışında tutulan akademik personele ise; Mayıs ayında 1 (bir) hafta (dersi olmayan günlerde olacak şekilde) ücretsiz izin uygulaması yapılacaktır.”

TANITIMA 1,4 MİLYON TL

Öte yandan YÖK’ün en son yayımladığı 2019 Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu’na göre akademisyenlerine ücretsiz izin veren İstinye Üniversitesi tanıtıma 1 milyon 473 bin 314 TL harcadı. Yine aynı rapora göre araştırma projelerine 9 milyon 368 bin 294 TL harcayan üniversite bu paranın tek kuruşuna dahi kendi bütçesinden destek sunmadı.

Rapora göre üniversitenin öz kaynaklı araştırma projelerine kendi bütçesinden hiçbir kaynak ayrılmadı. YÖK’ün izleme ve değerlendirme raporuna göre ise üniversiteye 2018 yılında yapılan bağış miktarı 50 milyon 544 bin 200 TL.



