Rekorlara doymayan gram altında rüzgar tersine döndü: 114 TL birden düştü!

Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın rekor serisine aralıksız devam ederken uzmanlar hem altın fiyatları için yeni tahminlerini hem de yatırımcının asla yapmaması gereken hatayı açıkladı.

Başta altın ve gümüş olmak üzere emtia piyasalarındaki tarihi ralli aralıksız sürüyor. Bir yandan döviz kuru Türk Lirası karşısında zirvedeki yolculuğuna devam ederken altın ve gümüş rekora doyamadı.

Eylül ayında yüzde 12 değer kazanan altın, Ağustos 2011’den bu yana en iyi aylık performansına ulaşma yolunda ilerliyor. Analistler, yükseliş eğiliminin sağlam kaldığını, ivmenin devam etmesi halinde teknik olarak 3936 ile 4109 dolar arasında yeni zirvelerin görülebileceğini belirtiyor.

ABD hükümetinin kapanmasına yönelik endişelerle alevlenen altın fiyatları için uzmanlar tarihin en güçlü rallisinin bir süre daha devam etmesini beklediğiklerini açıklarken "kâr satışları" ile yaşanabilecek düşüşler için de uyardı. Hatırlanacağı gibi ABD hükümeti en son 2018 sonundan 2019 başına kadar 35 gün süreyle kısmen kapanmış, bu kapanmanın gayri safi yurtiçi hasılayı yaklaşık 11 milyar dolar azalttığı hesaplanmıştı.

Hükümetin kapanması ne demek ?

ABD yasalarına göre Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümüne ilişkin bütçeyi zamanında onaylayamazsa bu gerçekleşene kadar geçen sürenin geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor. Bütçenin onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor. Bu süreçte hayati olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor.

Altında rekor serisi

ABD’deki siyasi belirsizlikler ve güçlü faiz indirimi beklentilerinin etkisiyle altın fiyatları üst üste ikinci gün tarihi rekorlarını yeniledi.

Altın fiyatlarındaki rekor serisi elinde altın olanları "satmalı mı" sorusuyla karşı karşıya bırakırken, altın almak isteyenler ise "bu fiyattan altın alınır mı" sorusuna yanıt arıyor.

Uluslararası piyasa analistleri altın fiyatlarındaki rallinin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini beklerken kâr satışlarının altın fiyatlarında geri çekilmeler yaratabileceği konusunda da yatırımcıları uyarıyor.

Öte yandan piyasa analistleri "uzman" adı altında pek çok ismin altın fiyatları için tahminler yaptığını ancak bu tahminlerle yatırım yapmanın riskli olduğunu belirterek "manipülasyona dikkat edin, paranızdan olmayın" uyarıları yapıyor.

Rüzgar tersine döndü: Gram altında sert düşüş

Gram altın 5 bin 176 lira olan rekorunun ardından yüzde 2,10 değer kaybederek 5 bin 62 liraya kadar geriledi. Kapalı Çarşı'da ise altın fiyatları tüm zamanların rekoru olan 5 bin 314 liradan 5 bin 220 liraya kadar düştü. Saat 14.20 itibariyle gram altın 5 bin 98 liradan satılıyor.

İşte saat 14:20 itibariyle piyasalarda son durum:

Dolar: 41,58 TL

Euro: 48,84 TL

Sterlin: 55,87 TL

Ons altın: 3.808 Dolar

Gram altın: 5.098 TL

Çeyrek altın: 8.518 TL

Cumhuriyet altını: 34.977 TL

Gümüş: 61,80 TL