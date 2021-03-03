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Riva sahilinde iki ölü yunus karaya vurdu

Beykoz Riva sahilinde iki ölü yunus karaya vururken, yunusları gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Olay dün akşam saatlerinde Beykoz Riva Ezgi Koyu'nda meydana geldi. Sahilde 2 ölü yunusu gören Yaşar Eskiçırak adlı vatandaş, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen yetkililer tarafından yunusların ölüm nedeninin belirlenmesi için numune alındı.

Ölü yunusları bulan Yaşar Eskiçırak, "Kirlilikten diye tahmin ediyorum bir de su trolü çekmiş olabilir trole girmiş olabilir. O şekilde tırtak cinsi birisi yavru birisi ana ölü olarak bulundu. Bizde İstanbul Üniversitesine haber verdik, kızım orada görevliydi numune almaya geldiler. Büyükşehir Belediyesi de geldi onların leşlerini kaldırmak için. Oraya gömeceklerdi biz dedik ki buraya gömülmez yarın köpek falan karıştırır. Aldılar götürdüler belediyeye ait bir yere gömecekler” ifadelerini kullandı

Etiketler yunus kara rica sahil
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