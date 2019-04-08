Rusya'da Libya'daki güçlere çağrı

Libya'da Mareşal Halife Hafter'in güçleri, uluslararası toplum tarafından desteklenen hükümetin merkezi olan başkent Trablus'a ilermeye devam edip tarafların birbirine karşı hava saldırısı düzenlediği haberleri gelirken, Kremlin'den her iki tarafa da askeri eylemlerini durdurma çağrısı geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a, Rusya'nın Libya'daki gerilimin sona erdirilmesi için arabulucu olmaya hazır olup olmadığı ve Hafter ile temasta olup olmadığı soruldu.

Peskov soru karşısında Libya'daki tarafların hepsine askeri eylemelerine son verme çağrısı yaptıklarını vurgulayarak, "Rus tarafı elbette tüm tarafları kanlı çatışmalara ve sivillerin ölmesine yol açabilecek eylemlerden eylemlerden kaçınmaya çağırmak için mümkün olan tüm imkanları kullanıyor" dedi.

Kremlin Sözcüsü'nün bu çağrısı, Trablus yakınlarındaki çatışmalarda en az 32 kişinin öldüğü haberlerini izledi.

Libya'nın doğusundaki güçlerin destek verdiği Hafter'in lideri olduğu Libya Ulusal Ordusu, BM'nin desteklediği birlik hükümeti ile bir dizi milis grubunun kontrolünde olan Trablus'u ele geçirmek için ilermeye başlamıştı. Tarafların hava güçlerini de devreye sokarak birbirlerine karşı bombardıman düzenlendiği haberleri geliyor.

RUSYA, BM KARAR TASARISINI BLOKE ETMİŞTİ

Bu arada Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nde, sadece Hafter'in emriyle hareket eden güçlere askeri eylemlerini durdurma çağrısını içeren bir karar tasarısını dün bloke etmişti. Rusya tasarının Libya'daki tarafların hepsine çatışmayı durdurma çağrısı yapılması şeklinde değiştirilmesini önermiş fakat bu öneri ABD tarafından reddedilmişti.

Eski devlet başkanı Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilip öldürülmesinden beri Libya'da iktidar farklı güç merkezleri arasında bölünmüş durumda. BM'nin desteklediği ulusal birlik hükümeti Trablus'ta yer alırken, ülkenin doğusundaki hükümet Hafter'e destek veriyor.

Hafter, Kaddafi döneminin etkili komutanlarından biriydi. Daha sonra Kaddafi ile arası bozulunca ABD'de sürgünde yaşadı. 2011'de Kaddafi'ye karşı ayaklanmaların başlamasından sonra Libya'ya geri döndü ve doğudaki isyancı güçlerin kilit komutanlarından biri haline geldi.