Rusya'dan tahıl anlaşması: Uzatılma ihtimali düşük

Kremlin Sözcüsü Peskov, "Hiçbir anlaşma tek ayak üzerinde duramaz, iki ayak üzerinde durmalıdır" dedi.

Tahıl Koridoru Anlaşması, Türkiye'nin girişimleriyle hayata geçirildi. İstanbul'da imzalanan anlaşmayla, tahıl ürünleri dünya piyasalarına tedarik edildi.

Kremlin'den tahıl koridoru açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, anlaşmayla ilgili son durum hakkında konuştu.

Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, anlaşmanın Rus tarım ürünleri ve gübre sevkiyatıyla ilgili kısmının uygulanmadığını belirtti:

"Anlaşmanın uzatılması ihtimali düşük"

Anlaşma tam süresiyle değil, 60 gün süreyle uzatıldı çünkü bu anlaşmanın yarısı uygulanmadı ve bugün de uygulanmıyor.

BM temsilcilerinin, bu konuda girişimlerde bulunduğunu biliyoruz ancak anlaşmanın ikinci kısmı hâlâ uygulanmıyor.

Hiçbir anlaşma tek ayak üzerinde duramaz, iki ayak üzerinde durmalıdır. Bu bakımdan mevcut durumda (anlaşmanın uzatılması) ihtimal düşük.

Söz konusu anlaşma, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da İstanbul'da yapılmıştı.

"ABD'nin tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor"

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un başkanlığındaki Rus heyetine, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısına katılması için ABD tarafından vizelerin henüz verilmediğine dikkati çeken Peskov, şöyle dedi:

Bunu olumsuz karşılıyoruz. BM Genel Merkezi'nin bulunduğu ABD'nin tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor.



"Elimizden geleni yapmalıyız"

Peskov, ABD'nin başka ülkelerde biyolojik laboratuvarlar ile ilgili eylemleri bulunduğu iddiasını değerlendirerek, şöyle konuştu:

ABD'nin bu yasa dışı faaliyetine kamuoyunun dikkatini çekmek için elimizden geleni yapmalıyız.