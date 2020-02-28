S-400 programı iptal mi oldu?

Yeniçağ gazetesinden Erman Çimen’in haberine göre; Suriye’nin İdlib kentindeki Türk askerlerine düzenlenen hava saldırısında 33 kahraman Mehmetçiğimiz şehit oldu.Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar, “Hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla 200’ü aşkın Suriye hedefi ağır ateş altına alındı.” dedi.

Söz konusu krizle ilgili Yeniçağ’a değerlendirmelerde bulunan emekli Albay Erdal Sarızeybek, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin sadece S-400 konusu ile sınırlı olmadığını, bu yüzden programın iptal edilmesi gibi bir kararın Türkiye’yi ekonomik yönden sıkıntıya uğratabileceğini söyledi.Küresel güçlerin Orta Doğu’da daha büyük savaş istemediğine dikkat çeken Sarızeybek; ‘Suriye ile olası geniş çaplı bir savaş ne Suriye’ye ne de Türkiye’ye bir fayda sağlar. Çünkü çıkacak büyük bir savaş Ortadoğu’da krizi daha da kontrolsüz hale getirebilir. Dolayısıyla benim görüşüm Amerika ile Rusya yine masaya oturacaktır. Avrupa’da kenardan köşeden o toplantılara katılacak bu krizin büyümeden önlenmesine çalışacak.’ diye konuştu.

Emekli Albay Erdal Sarızeybek’in Yeniçağ’a yaptığı açıklamalar şöyle:

İKTİDAR KRİZİ İYİ YÖNETEMEDİ”

Son ortaya çıkan tabloda Türkiye haklı olarak saldırıyı yapan unsurlara karşı mukabele edecek karşı saldırıda bulundu, bulunacak.

Ancak Türkiye’yi yöneten siyaset ne yazık ki Suriye krizini iyi yönetemedi ve izlediği bu siyaset Amerika ve İsrail’in işine yaradı. Türkiye’yi yönetenlerin oturup serinkanlı bir şekilde düşünmesi gerekiyor.

‘KÜRESEL GÜÇLER SAVAŞ İSTEMİYOR’

Suriye ile olası geniş çaplı bir savaş ne Suriye’ye ne de Türkiye’ye bir fayda sağlar. Küresel güçlerinde bu savaşı istemediğini düşünüyorum. Çünkü çıkacak büyük bir savaş Ortadoğu’da krizi daha da kontrolsüz hale getirebilir. Dolasıyla hem sığınmacıların durumu ele alındığında hem de Orta Doğu’daki dengeler ele alındığında küresel güçler bu krizi büyümeden önlemek için masaya oturacaklardır.

S-400 PROGRAMI DURDURULMALI MI?

Şu an hava çok sıcak. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler sadece S-400 konusu ile sınırlı değil. Tarım ürünlerinin ihracatı var. Çok yüksek bir turizm potansiyeli var, Rusya’dan Türkiye’ye gelen. Şimdi bunların hepsini sekteye uğratıldığı zaman Türkiye de bundan ekonomik yönden zarara uğraması söz konusu. Dolayısıyla benim görüşüm Amerika ile Rusya yine masaya oturacaktır. Avrupa’da kenardan köşeden o toplantılara katılacak bu krizin büyümeden önlenmesine çalışacaklar.

Ancak araya artık kan girdiği için Türkiye, Rusya ve Suriye ilişkileri düzelmesi büyük zaman alacak. Dolaysıyla nereden bakarsanız bakın bu işten Amerika ve İsrail’in işine yarayacak. Türkiye’yi tamamen kendi yanlarına çekmeye çalışacaklar.”



