Sabah yazarı, Emine Erdoğan’ı Nobel’e aday gösterdi

AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan‘ın Nobel Barış Ödülü’ne layık olduğunu yazdı.

Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın Nobel Barış Ödülü’ne layık olduğunu ortaya attı. Yazısında, “Dünya genelinde ‘savaşın bitmesi ve barışın bir an evvel gelmesi için çağrı yapan’ ilk lider eşi olan Emin Erdoğan” ifadelerine yer veren Bursalı tepki çekti.

Bursalı’nın yazısı şöyle:

“Dünya genelinde “savaşın bitmesi ve barışın bir an evvel gelmesi için çağrı yapan” ilk lider eşi olan Emine Hanım, yine Olena Zelenska’nın gönderdiği bir mektup üzerine, Ukraynalı yetim çocukların Türkiye’de misafir edilmesi için bir girişim başlattı. 772 Ukraynalı çocuğumuzu misafir ediyoruz. Bugün aralarında soydaşlarımızın da bulunduğu Ukrayna’dan gelen yaklaşık 2 bin kardeşimiz ülkemizde konaklıyor. Türk Devleti’nin denge politikasının yanında, en başından bu yana insani politikayla tüm dünyaya mesajlarını verirken, “Devlet Ana” sözünü sonuna kadar hak eden bir lider eşi olarak Emine Erdoğan’ın Nobel Barış Ödülü’ne layık olduğu gün gibi aşikârdır”

Şebnem Bursalı'nın Sabah gazetesindeki yazısının tamamı için...