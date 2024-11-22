Sadettin Saran’dan eğitime büyük destek: Baba ocağı Kırıkkale'ye etüt merkezi yaptırdı

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Kırıkkaleli İş İnsanı Saadettin Saran, Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde öğrenciler için etüt merkezi yaptırdı.

İnşaatı tamamlanan merkezin açılışı yapılarak hizmete girdi. Saran Holding, yurt genelinde olduğu gibi özellikle de Kırıkkale genelinde eğitim ve spor alanındaki yatırımlarına bir yenisi daha ekledi. Üniversite öğrencilerinin daha rahat bir ortamda ders çalışmaları amacıyla Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Kırıkkaleli İş İnsanı Sadettin Saran tarafından 86 öğrenci kapasiteli “Özbek Saran Etüt Merkezi” düzenlenen törenin ardından hizmete girdi.

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve İş İnsanı Sadettin Saran açılışta yaptığı konuşmada, “Gençlerimize biraz olsun katkı sağlamak amacıyla ufak da olsa bir yatırımı gençlerimizin, halkımızın hizmetine sunmuş olduk. Burası bizim baba toprağımız. Babamız bize memleketimizin, toprağımızın ne kadar önemli olduğunu aşıladı. Annem de bize küçüklüğümüzden bu yana karşılıksız iyilik yapmanın önemini öğretti. Dolayısıyla gençlerimizin gelişmelerine bir katkımız olur düşüncesindeyiz.” dedi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, konuşmasında, “Bu eserlerden dolayı ve tüm Anadolu coğrafyasına bıraktığı özellikle de en büyük sermayemiz dediğimiz gençliği kötü alışkanlıklardan alıkoyan ve geleceklerini imar edecekleri eserlerinden dolayı hemşehrimiz Sadettin Saran’a şehrimiz adına, gençlerimiz adına teşekkür ediyorum.” dedi.

"HER ZAMAN ÖRNEK OLMUŞTUR"

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan ise, “Her zaman desteğini hissettiğimiz içimizden çıkan değerli hemşehrimiz Sadettin Saran’a bugünkü açılışını yaptığımız merkez için çok teşekkür ediyorum. Devletimizin yapmış olduğu yatırımlarla birlikte Sadettin Saran gibi iş insanları da eksiklerimizi tamamlayarak kendi illerinde yatırımlar yapıyor. Bizler de ne gerekiyorsa yapacağımızı her zaman dile getiriyoruz. İnşallah diğer iş insanları da aynı şekilde ilçelerimize sahip çıkacaktır. Sadettin Saran Bey her zaman örnek olmuştur.” diye konuştu.

BİRLİK VE BERABERLİK SERGİLENDİ

Konuşmaların ardından etüt merkezinin açılış kurdelesi kesilerek merkez ziyaret edildi.

Kekin halkı ve gençler Saran’a ilçeye yapmış olduğu yatırımdan dolayı teşekkür ederek yoğun ilgi gösterdi. Açılışta Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve İş İnsanı Sadettin Saran, Vali Mehmet Makas ve AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan’ın yanı sıra Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Engin Pehlivanlı, Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger, protokol üyeleri, il müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.