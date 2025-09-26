Sadettin Saran'ın yüzerek çektiği botun satış ilanı olay oldu

Fenerbahçe Kulübü'nün yeni başkanı Sadettin Saran'ın arızalanan botunu yüzerek çıkarıdığı anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Aynı bot, ''Başkanın çektiği bot'' başlığıyla ilan sitesinde satışa sunuldu.

Fenerbahçe’nin yeni Başkanı Sadettin Saran’ın sosyal medyada gündem olan bot videosunun ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Denizde arızalanan botunu yüzerek kıyıya çeken Saran’ın o anları yeniden gündeme gelirken, aynı botun 3 milyon lira fiyatla satışa çıkarıldığı ortaya çıktı.

Online bir platformda “Başkanın çektiği bot” başlığıyla açılan ilanda, botun Saran’a ait olduğunun özellikle vurgulandığı görüldü. İlanda ayrıca botun marka bilgileri ve teknik özelliklerine de yer verildi.

Sporculuk geçmişiyle bilinen Saran’ın botu yüzerek kıyıya çektiği görüntüler, başkanlık seçimlerinin ardından sosyal medyada tekrar dolaşıma girmişti.