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Sağlık Bakanı'ndan tarihi itiraf

Sağlık Bakanı'ndan tarihi itiraf
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, katıldığı canlı yayında maymun çiçeği virüsü ve gündeme dair konularda açıklama yaparken ülkeyi terk eden doktorlar için de "doktorları küstürdük" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Habertürk ekranlarında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Maymun çiçeği virüsü ve gündeme dair konulara değinen Memişoğlu, ülkeyi terk eden doktorlara da değindi.
Öncelikle maymun çiçeği virüsü ile ilgili konuşan Memişoğlu, "Şu ana kadar ülkemizde bu son maymun çiçeği hastalığıyla ilgili bir tanı konulmadı. Yani bizde şu ana kadar yok, inşallah da olmasın" dedi. Çiçek aşısı olanların %85 oranında korunduğunu hatırlatan Memişoğlu, covid gibi olmayacağını söyledi.

Memişoğlu, ülkeyi terk eden hekimlerle ilgili de açıklamalarda bulundu. Hekimoğlu, "Biz maalesef hekimleri son zamanlarda biraz darılttık, küstürdük. Toplum olarak söylüyorum. Hekimleri toplum olarak üzdük" açıklaması yaptı.

Aile hekimleri ile ilgili de yeni bir sistem kurulacağını söyleyen Bakan, "Aile hekimiyle hastaneler ve eğitim araştırma dediğimiz üçüncü basamaklar birbiriyle haberli çalışacak. Bunu 6 ay içinde yapacağız. Aile hekimi gerektiği zaman, gerekli hasta için randevu alabilir hale gelecek" dedi.

Erdoğan ''doktorlar gidiyorlarsa gitsinler'' demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışına çalışmaya giden hekimlerle ilgili olarak Mart 2022’de bir açıklama yapmıştı. Erdoğan, ”Efendim işte doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlar. Sordum, en az alan ne alıyordur? 8 bin-9 bin. En yüksek alan ne alıyordur? İşte 25 bin civarında alıyordur. Bakın açık konuşuyorum. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz, bunlarla beraber bu yola devam ederiz.”

Etiketler recep tayyip erdoğan Türkiye'yi terk eden doktorlar doktorlar doktorları küstürdük sağlık bakanı kemal memişoğlu
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