Sağlık Bakanlığı, 3,5 milyon çocuk felci aşısı satın alacak

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 3 milyon 500 bin adet çocuk felci (Polio) aşısı satın alacak.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), çocukluk çağı aşılamalarının Covid-19 salgını ve aşı karşıtlığı sebebiyle 2021’de son 30 yılın en büyük düşüşünü kaydettiğini açıklamıştı. Çocuk sağlığı açısından ‘kırmızı alarm’ veren düşüşten Türkiye’nin ne kadar etkilendiğini ise bilmiyoruz.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlı Genel Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 3,5 milyon oral çocuk felci aşıları için ihaleye çıkacağını duyurdu.

İhale, 15 Ağustos 2022’de son bulacak.

Çocuk felcinde 200 vakadan biri felç oluyor. 199 vakada baş ağrısı, halsizlik gibi genel enfeksiyon belirtileriyle başlıyor. Bunların bir kısmında menenjit gelişiyor.

Hastalıktan korunmanın tek yolu aşılama. Çocuk felcinin iki farklı aşısı var. Biri ağızdan iki damla şeklinde Oral Polio Aşısı (OPA=Canlı Aşı), diğeri koldan kas içerisine yapılan İnaktif Polio Aşısı (İPA=Ölü Aşı).

Türkiye ve Avrupa’nın son çocuk felci vakası, Kasım 1998’de Ağrı’da Patnos’dan bildirilmişti. Başarılı aşılaması nedeniyle Türkiye’ye 2002’de çocuk felcinden arındırılmış ülke sertifikası verilmişti.