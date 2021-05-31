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Sağlık Bakanlığı yapılan aşı miktarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı yapılan aşı miktarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı aşı tablosunu güncelledi. Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.30 itibarıyla 29 milyon 60 bin 863'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.30 itibarıyla 29 milyon 60 bin 863'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan toplam aşı miktarını açıkladı. 

Buna göre, birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı bugün saat 19.30 itibarıyla 29 milyon 60 bin 863'e yükseldi.

 

Etiketler aşı aşılama aşı miktarı sağlık bakanlığı
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