Sağlık Bakanlığı'ndan 85 yaş üstü için tek doktor uygulaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu yeni düzenleme ile 85 yaş üstü kişiler sağlık hizmeti alırken tek bir hekim tarafından takip edilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 85 yaş üstü yaşlıların tek bir doktora emanet edilmesine yönelik uygulama başlatacaklarını duyurdu.

Yeni düzenleme ile 85 yaş üstü kişiler sağlık hizmeti alırken tek bir hekim tarafından takip edilecek. Birlik ve Dayanışma Sendikası’ndan Uzman Doktor Emrah Kırımlı, söz konusu uygulamayla ilgili tepkilerini dile getirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çağrıda bulunan Kırımlı, “Sağlık Bakanı’na hatırlatmak isteriz ki Türkiye’de 85 yaş üzerinde ya da fark etmez herkesin bir hekimi var. Biz buna aile hekimliği diyoruz. Sağlık bakanımızın da bundan haberdar olması sevindirici olur” dedi.

Türkiye’de 85 yaş üzerinde 700 bine yakın yurttaşın bulunduğuna dikkat çeken Kırımlı, “Yaşlılarımızın çok şeye ihtiyacı var, çözüm hekim atamak değil. Herkese bir hekim atamak istese Sağlık Bakanlığı’nda çalışan 100 bin hekim, aile hekimliğinde çalışan 25 bin hekimin yeterli olabileceğini düşünmek hiç gerçekçi ve mümkün olabilir bir yöntem değil. Türkiye’deki hekim sayısının buna yetmeyeceği açık” diye konuştu.

BAKIMA İHTİYAÇLARI VAR

Yaşlı nüfusun eve bağımlı olduğuna vurgu yapan Kırımlı, “Ülkemizde yaşlı nüfus hızla artıyor. Bu artan yaşlı nüfusun büyük bir çoğunluğu tek başına yaşıyor. Bu kişilerin bir hekime değil, evlerinde onların beslenme, barınma ve hijyenik koşullarını, sosyal gereksinimlerini takip edecek sosyal hizmetlere, bu düzenlemeleri yapacak sosyal hizmet uzmanlarına, onları evden çıkarabilecek birine ihtiyaçları var” dedi.