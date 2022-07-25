Sahil Güvenlik botu karaya çıktı!

Antalya'da Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait, Kaan 33 sınıfı bir bot tam sürat karaya çıktı.

Antalya'da yaşanan korunç kazada mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, botta ağır hasar meydana geldi. İçişleri Bakanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaan 33’ün özellikleri ise şöyle:

Uzunluk : 35.69 m

Genişlik : 6.7 m

Derinlik : 1.45 m

Deplasman Tonaj : 113 Ton

Makine Gücü : 3700 HPx2

Maksimum Sürat : 43 Kts

İktisadi Sürat : 32 Kts

Seyir Siası : 840 NM