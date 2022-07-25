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Sahil Güvenlik botu karaya çıktı!

Sahil Güvenlik botu karaya çıktı!

Antalya'da Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait, Kaan 33 sınıfı bir bot tam sürat karaya çıktı.

Antalya'da yaşanan korunç kazada mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, botta ağır hasar meydana geldi. İçişleri Bakanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaan 33’ün özellikleri ise şöyle:

Uzunluk : 35.69 m
Genişlik : 6.7 m
Derinlik : 1.45 m
Deplasman Tonaj : 113 Ton
Makine Gücü : 3700 HPx2
Maksimum Sürat : 43 Kts
İktisadi Sürat : 32 Kts
Seyir Siası : 840 NM

Etiketler Sahil Güvenlik botu Sahil Güvenlik
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