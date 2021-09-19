Sahilde işkenceye uğramış erkek cesedi bulundu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahile vuran bir erkek cesedi bulundu. El ve ayak bilekleri plastik kelepçeyle bağlı, üzerinde işkence izleri olan kişinin çuvala konulup denize atıldığı belirlenirken, kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Sabah saatlerinde Piri Reis Mahallesi, Yelkenkaya Caddesi’nde köpeğini gezdiren bir kişi, sahile vuran cesedi görünce polise Haber verdi. Olay yerine gelen polis inceleme başlattı. Ayaklarında halat, ayak ve el bileklerinde plastik kelepçe bulunan, çürümeye bağlı olarak vücudunda tam belirli olmamakla birlikte Işkence izleri olan kişinin çuvala konulup denize atıldığı belirlendi. Üzerinde atlet ve pijama olan kişinin yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edildi. Erkek cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışmalar devam ediyor.