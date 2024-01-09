Sahilde ölü yunus balığı bulundu
Bartın'ın İnkum sahilinde ölü yunus balığı kıyıya vurdu. Yunusun, bir geminin pervanesine çarpması sonucu öldüğü tahmin ediliyor.
Bartın'da sabah saatlerinde İnkum belde merkezindeki sahile vuran ölü yunusu görenler jandarmaya haber verdi.
Yapılan incelemede yunusun uzun süre önce öldüğü, kuyruk bölümü ve karın altında kesi izleri saptandı.
Ölü yunus için jandarma ekipleri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bilgi verdi.
Yunusun yapılacak incelemenin ardından belediye ekiplerince gömüleceği belirtildi.
Yunusun, açıktaki bir geminin pervanesinin çarpması sonucu öldüğü tahmin ediliyor.
DHA
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