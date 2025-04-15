  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sahilde ölü yunus balığı bulundu

Sahilde ölü yunus balığı bulundu

Sahilde ölü yunus balığı bulundu
Güncelleme:

Bursa'nın Gemlik ilçesinde ölü yavru yunus balığı kıyıya vurdu. Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner Hizmetleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.

Gemlik ilçesinde, sahile ölü yavru yunus balığı vurdu. Denizde rüzgar ve dalgaların etkisiyle kıyıya kadar sürüklendiği sanılan yunusun orkinos olduğu düşünülürken, balıkçılardan alınan bilgiye göre, yavru yunus balığı olduğu, farklı zamanlarda benzer durumların yaşandığı öğrenildi. Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner hizmetleri ölü yavru yunus balığını incelemeye aldı. 

DHA

text-ad
Etiketler bursa gemlik yunus balığı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Belediye başkanı partisinden istifa etti Belediye başkanı partisinden istifa etti Adile Naşit'i canlandıracak oyuncu belli oldu Adile Naşit'i canlandıracak oyuncu belli oldu Bundan 3 yıl önce şehit olan cenazesi dün bulunan evladımızın son isteği yerine getirildi Bundan 3 yıl önce şehit olan cenazesi dün bulunan evladımızın son isteği yerine getirildi Dünya haritasına yeni bir ülke ekleniyor! Tarih verildi Dünya haritasına yeni bir ülke ekleniyor! Tarih verildi Adıyaman'da bir korkutan deprem daha Adıyaman'da bir korkutan deprem daha Esra Erol'daki mide bulandıran canlı yayın hakkında inceleme başlatıldı! Esra Erol'daki mide bulandıran canlı yayın hakkında inceleme başlatıldı! Teşkilat'tan çıkarılan Aybüke Pusat'a bir engel daha Teşkilat'tan çıkarılan Aybüke Pusat'a bir engel daha Eli kanlı, bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan İtalyan vatandaşı oldu! Eli kanlı, bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan İtalyan vatandaşı oldu! Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şüpheli tutuklandı Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şüpheli tutuklandı Babasını darbeden ünlü rapçi tutuklandı Babasını darbeden ünlü rapçi tutuklandı
Tam havalar ısınıyor derken... Yeniden kuvvetli sağanak yağış alarmı verildi! Tam havalar ısınıyor derken... Yeniden kuvvetli sağanak yağış alarmı verildi! Bahçeli, MHP'li vekilin kızının talebini geri çevirmedi Bahçeli, MHP'li vekilin kızının talebini geri çevirmedi Uzak Şehir'in Mine'sine sosyal medyada çirkin saldırı: ''10 yaşındaki yeğenime kadar...'' Uzak Şehir'in Mine'sine sosyal medyada çirkin saldırı: ''10 yaşındaki yeğenime kadar...'' Ünlü çiftten müjdeli haber: Güzel oyuncu anne oluyor Ünlü çiftten müjdeli haber: Güzel oyuncu anne oluyor Erdoğan'dan öğretmen ataması müjdesi Erdoğan'dan öğretmen ataması müjdesi Trafikteki hız cezası için emsal iptal kararı! Trafikteki hız cezası için emsal iptal kararı! Eşref Rüya hayranlarını üzecek gelişme Eşref Rüya hayranlarını üzecek gelişme İmza atarken aman dikkat: Küçük bir boşluk hayatınızı karartabilir İmza atarken aman dikkat: Küçük bir boşluk hayatınızı karartabilir Finans devleri peş peşe açıkladı: Altın fiyatları için yeni zirve sinyali Finans devleri peş peşe açıkladı: Altın fiyatları için yeni zirve sinyali İsrail pasaportu olanlar bu ülkeye giremeyecek İsrail pasaportu olanlar bu ülkeye giremeyecek