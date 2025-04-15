Sahilde ölü yunus balığı bulundu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde ölü yavru yunus balığı kıyıya vurdu. Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner Hizmetleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.

Gemlik ilçesinde, sahile ölü yavru yunus balığı vurdu. Denizde rüzgar ve dalgaların etkisiyle kıyıya kadar sürüklendiği sanılan yunusun orkinos olduğu düşünülürken, balıkçılardan alınan bilgiye göre, yavru yunus balığı olduğu, farklı zamanlarda benzer durumların yaşandığı öğrenildi. Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner hizmetleri ölü yavru yunus balığını incelemeye aldı.

DHA