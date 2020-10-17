Sahte içki bir can daha aldı

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Karabağlar ilçesindeki özel bir hastaneye 10 Ekim'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle başvuran Şenol Yarar (53), yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.
Yarar'ın cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Böylece kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle yaşanan ölüm sayısı 24'e çıktı.
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