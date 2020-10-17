  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 17 Ekim 2020 12:16

Sahte içki bir can daha aldı

İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuran bir kişi daha yaşamını yitirdi.

Sahte içki bir can daha aldı
A+ A-

Karabağlar ilçesindeki özel bir hastaneye 10 Ekim'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle başvuran Şenol Yarar (53), yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.

Yarar'ın cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Böylece kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle yaşanan ölüm sayısı 24'e çıktı.

 

 

acil servis , içki , sahte içki
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM