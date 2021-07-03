  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sahte içkiden can kaybı 8'e yükseldi

Sahte içkiden can kaybı 8'e yükseldi

Sahte içkiden can kaybı 8'e yükseldi

Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. Zehirlenme sonucu hastaneye başvuran 25 kişiden 7'si yaşamını yitirmiş, 6'sı tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden 1 kişi daha hayatını kaybetti.

İlçede sahte içkiden zehirlenerek hastaneye başvuranlardan Remzi Zabınoğlu (70) bugün yaşamını yitirdi. Böylece sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. 11 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Çorlu'da 25 Haziran'da zehirlenme nedeniyle hastaneye başvuranların sahte içkiden zehirlendiklerinin belirlenmesi üzerine polis soruşturma başlatmış, Hıdırağa Mahallesi'ndeki büfede 27 litre sahte içki ve 30 bin dolu makaron ele geçirilmişti. İş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Zehirlenme sonucu hastaneye başvuran 25 kişiden 7'si yaşamını yitirmiş, 6'sı tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Etiketler tekirdağ çorlu sahte içki
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cep telefonu numaramızı 0850'li hatlara kim verdi ?
Korkunç kaza! Hız göstegesi 280'de takılı kaldı
Animasyon değil, montaj değil! Okyanus alev alev yandı
Peker'in iddialarında gözden kaçan detayı anlattı
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?
Sergen Yalçın istedi, yönetim bitirdi! İşte Beşiktaş'ın yeni 7 numarası!
İlayda Alişan'dan sere serpe tatil pozu
Aile hekimleri isyan edecek yasak! Tepki bile gösteremeyecekler...
Çocuk tacizcisini önce dövüp sonra polise teslim ettiler
60'ına merdiven dayayan Hülya Avşar dekolteyi abarttı