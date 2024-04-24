Sahte ilanla milyonlarca liralık vurgun: Çok sayıda gözaltı var

Kocaeli merkezli 11 ilde sahte ilanlarla ve çağrı merkezleri aracılığıyla ürün sattığını söyleyerek, dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyonda 52 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin hesaplarında 52 milyon 675 bin TL'lik para giriş ve çıkışı olduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ilanlarla ve çağrı merkezleri aracılığıyla ürün satma vaadinde bulunup, 'kargo bedeli', 'kapora' ya da 'sigorta bedeli' alarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Ekipler, takibe aldıkları şebekenin 3 farklı çağrı merkezi kurduğunu belirledi. Şüphelilerin depremzede ve engellilerin de aralarında olduğu 37 kişiyi mağdur ettiği anlaşıldı.

52 MİLYON 675 BİN TL PARA GİRİŞ VE ÇIKIŞI

Mağdurlardan alınan paraların kripto para platformları ve şebeke üyesi hesaplarına aktarılarak izinin kaybetirilmeye çalışıldığı belirlendi. Örgüt üyesi hesaplarından 52 milyon 675 bin 400 TL para giriş ve çıkışı olduğu tespit edildi. Harekete geçen polis, dün 11 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Dolandırıcılık şebekesi lideri S.K.'nin de aralarında olduğu 52 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DHA